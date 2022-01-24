愛立信多點開花 在各國對蘋果提告侵權

愛立信 (ERIC-US) 正全面擴大其專利侵權案的壓力，蘋果公司 (AAPL-US) 正面臨其 iPhone 在許多國家和地區被禁止進口的命運。

愛立信已在巴西和荷蘭申請禁令，預計還將在其他歐洲國家比照辦理。一位專利訴訟專家表示，英國可能是下一個。

專利專家指出，製造任何行動設備都需要用到專利技術。如果沒有專利許可就無法製造設備，這被稱為標準必要專利 (SEP)。因此業界有一項全球協議，規範這些專利的許可必須按照 FRAND 條款提供：公平、合理和非歧視性。換句話說，索取的價格必須是合理的，並且不能有差別待遇。

愛立信擁有許多授權給蘋果的 SEP，以及其他不符合標準必要條件的專利。然而，蘋果在授權到期時沒有續簽，可能是希望通過談判降低費用，因此愛立信起訴蘋果侵犯專利權。

蘋果也擁有一些 SEP，正在反訴愛立信侵犯這些專利。蘋果引用 3 項與無線充電和天線有關的專利，指控愛立信行動基地台侵犯了這些專利。

然而，愛立信並沒有放鬆壓力。首先，該公司已在其他 3 個國家起訴蘋果，包括德國、荷蘭和巴西。

專利訴訟專家 Florian Mueller 表示，預計愛立信接下來會在英國提出類似的請求。