馬斯克將現身特斯拉財報會議 粉絲引頸期盼這些消息

特斯拉預定美國周三 (26 日) 盤後公布第 4 季財報，上次缺席法說會的執行長馬斯克這次將現身，令人期待新品消息，例如研發多年但尚未面世的 Cybertruck 皮卡、Semi 卡車、Roadster 超跑等。

華爾街預期，特斯拉 (TSLA-US) 將交出破紀錄的營收和獲利，預估營收將從第 3 季的 138 億美元躍增至 166 億美元、每股盈餘從 1.86 美元提升為 2.3 美元。

在高成長股近日一片低氣壓下，特斯拉股價上周五跌破 990 美元支撐，終場收低 5.26% 至每股 943.90 美元。

分析師指出，特斯拉跌破 990 美元之後，下一個關卡將是 900 美元，如果跌到此水準，代表特斯拉年初至今將累計下跌 15%。但假如財報或新品進展令市場振奮，股價將迎來利多。

馬斯克去年 10 月罕見成為美國缺席法說會的企業負責人，他當時表示，未來「除非有真正重要的事」，否則未必會參加法說會。這回現身，令人高度期待會公布最新車款消息。

馬斯克將出席特斯拉 1 月財報會議 (圖: AFP)

雖然馬斯克行事作風難以預測，BusinessInsider 仍設法揣測新品的可能動態：

1.Cybertruck 電動皮卡

Cybertruck 量產路不順，一開始預估的 2021 年底時間表早已跳票，最新消息指可能要等到 2023 年才能量產。

Cybertruck 的價格和規格也還是未知數，特斯拉官網 10 月突然移除 Cybertruck 的規格和售價，馬斯克則在推特上說，首批生產的將從三馬達升級為四馬達，並具備一定程度橫向移動的「螃蟹模式」。

唯一能確定的是，特斯拉有意在德州工廠生產該款電動皮卡。

Cybertruck (圖取自特斯拉)

2.Roadster 跑車

這是特斯拉的第一款車，2008 年的起售價格式 10 萬美元，2017 年公布的新一代原訂 2020 年交車，但已經付了 5 萬到 25 萬美元不等的車主，還在苦苦等待。

馬斯克最近在推特上說，只要 2022 年沒有缺料之類的大意外，應該能在 2023 年交車。特斯拉最近也在官網上移除 Roadster 的售價。

3.Semi 半掛式卡車

Semi 同樣尚未展開量產，馬斯克 10 月曾說該款車將在 2023 年開始生產，已經比原本時間表落後四年，主要是必須大量取得電池。

Semi (圖取自特斯拉)

4. 新廠進度與其他

另一重點是特斯拉的美國德州和德國柏林新廠進度，以及如何落實十年內把產量提升為 40 倍、達到年產 2000 萬輛車的長期成長計畫。

馬斯克也可能談論在自動駕駛、太陽能板和能源儲存的發展。