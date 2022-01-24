WHO認為歐洲新冠已近尾聲 佛奇樂觀看美國疫情發展

全球新冠疫情的發展，似乎已經慢慢走出最糟的谷底。世界衛生組織 (WHO) 認為，歐洲可能已經接近大流行的尾聲，美國白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 預計，美國病例會在 2 月來到頂峰，現在部分地區病例已經急劇下降。

WHO 歐洲分會主任 Hans Kluge 周日 (23 日) 表示，在今年 3 月之前，可能會有 60% 的歐洲人已經感染 Omicron，這將代表本地疫情進入最後的階段。

Kluge 指出，當 Omicron 浪潮消退時，群體免疫將維持數周和數月，這要歸功於疫苗和人們因感染而產生的免疫力。但他警告，仍應對病毒不斷變化的現實保持謹慎。

根據 WHO 數據，1 月 18 日，Omicron 占歐洲國家新冠肺炎確診病例的 15%，比前一周增加一半以上。

Kluge 表示，儘管新冠肺炎在年底之前可能捲土重來，但不見得是大流行，在這之前，將會是一段平靜期。

佛奇也表達了類似的樂觀態度。他表示，目前發展的情況不錯，雖然不應該過份自滿，但疫情看起來正朝著正確的方向前進。

佛奇說，在東北部和中西部的一些州，病例已經達到頂峰並「急劇下降」，但南部和西部各州的病例仍在上升。

佛奇表示，當疫情獲得控制，不代表能夠根除它，但希望它能降到不會擾亂我們恢復正常程度的水準，這是最好的情況。

Kluge 認為，隨著感染人數激增，現在面臨的問題是「減少干擾和保護處於危險之中的人」，而非只關注阻斷傳播。