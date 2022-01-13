馬斯克：特斯拉進軍印度仍面臨來自政府的大量挑戰

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四 (13 日) 回應推文表示，特斯拉進軍印度進展有限，「仍然面對來自政府的大量挑戰」。

特斯拉與印度政府之間的談判已經持續數年，主要針對是否在當地建廠，以及印度的進口關稅等問題，因雙方分歧過大而陷入僵局。

在去年 7 月的一條推文中，馬斯克表示，印度的進口關稅是「迄今為止世界上任何大國中最高的！」

印度對電動汽車的進口稅對價格為 40000 美元或以下的電動汽車徵收 60%，對價格在 40000 美元以上的電動汽車徵收 100%。

印度政府否定了馬斯克推文上的說法，認為他試圖運用社群媒體向政府施壓。

馬斯克原本希望最早在 2019 年，開始在印度銷售特斯拉，不過這一想法至今尚無進度。去年 10 月，印度一名部長表示，他要求特斯拉在印度不要銷售中國製的電動汽車，呼籲這家公司在當地建廠以生產及銷售、出口汽車。

去年 1 月，特斯拉在班加羅爾註冊了 Tesla Motors India and Energy Private Limited，計畫由進口和銷售 Model 3 開始印度業務，但相關建廠及生產激勵措施一直無法談攏。

印度電動汽車市場仍處於起步階段，但政府的目標是到 2030 年，至少有 65% 的新車銷量是電動汽車。