疫情受控+Fed鷹派雙助攻 葉倫：今年底通膨將回歸2%水準

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (20 日) 為拜登政府第一年的經濟成就聲援，並預期在疫情控制與升息等舉措成效下，通膨率將在 2022 年底前回落至約 2%。

葉倫接受 CNBC 訪問時強調，美國勞動力市場過去 12 個月成長強勁，新增 600 多萬個工作，失業率低於 4%。美國政府 2021 年初擔心將面臨 2008 年的狀況，當年花了近十年的時間才恢復充分就業。

葉倫認為，這是美國歷史上失業率降幅最大的一年，是一項了不起的成就。但她也承認，目前經濟格局並不完美，痛苦的通膨正導致一些家庭面臨危機。

葉倫預料，今年大部分時間通膨率將保持在 2% 以上，但如果成功控制疫情，通膨今年將逐步趨緩，年底前有望回歸 2% 左右的正常水準。由於供應鏈瓶頸與強勁需求，12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7%，通膨正以 1982 年以來最快速度飆升。

葉倫表示，聯準會重新調整貨幣政策以壓低價格的時候已到。該行的任務是將通膨率保持在 2% 左右，並有權提高利率以對抗通膨，近期鮑爾等官員不斷對外發出鷹派訊號，預告即將升息。

芝加哥商品交易所 (CME) FedWatch 工具顯示，市場認為聯準會 3 月利率會議將升息 25 個基點的機率達 88.2%，升息 50 個基點機率為 5.2%。

高通膨現況正拖累拜登「重建美好未來法案」的立法進度，共和黨一致反對該案，認為將使目前的通膨更加嚴重，儘管民主黨將採和解程序能繞過共和黨直接通過該法，但溫和派人士也對通膨表示擔憂，導致該法案停滯不前。

不過，葉倫和拜登政府認為，規模 1.75 兆美元的社福法案將有助於解決供應鏈問題和高通膨。由於法案推動碰壁，拜登近期還考慮拆散法案，分批通過以化解目前僵局。