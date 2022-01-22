〈美股盤後〉那指深陷修正 創2020年3月來最差週表現

華爾街週五 (21 日) 恐慌情緒蔓延，VIX 飆逾 12%，十年期美債殖利率上升，比特幣摜破 3.8 萬美元大關，Netflix 財報令人失望，其股價崩逾 21%，科技股拋售進一步惡化，那指終場收黑 2.72%，深陷修正區，費半跌逾 1.7%，台積電 ADR 跌近 3%。

那指本週跌幅達 7.55%，創 2020 年 3 月來最差單週表現，道瓊週跌 4.6%。標普本週跌幅達 5.7%，自 2020 年 10 月以來最慘。

政經消息，美國總統拜登週五敦促國會通過晶片法案，該法案將提供 520 億美元來促進美國的半導體生產，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週五表示，該法案非常接近準備就緒。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，聯準會 (Fed) 升息可能會給一些國家本已疲軟的經濟「潑上一盆冷水」，通膨上升、新冠肺炎大流行和高債務水準等風險，2022 年全球經濟就像參加障礙跑競賽。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.44 億例，死亡數突破 558 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 98.7 億劑疫苗。

週五 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 450.02 點，或 1.3%，收 34,265.37 點。

那斯達克指數下跌 385.1 點，或 2.72%，收 13,768.92 點。

標普 500 指數下跌 84.79 點，或 1.89%，收 4,397.94 點。

費城半導體指數下跌 60.0 點，或 1.72%，收 3,434.8 點。

標普 11 大板塊僅必需消費品一枝獨秀，通訊服務、非必需消費品、材料板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.95%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.85%。

道瓊成分股多收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 6.94%；波音 (BA-US) 下跌 4.09%；Visa (V-US) 下跌 3.93%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.41%；麥當勞 (MCD-US) 漲 0.58%。

費半成分股續跌。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.94%；AMD (AMD-US) 下跌 2.53%；NVIDIA (NVDA -US) 下跌 3.21%；英特爾 (INTC-US) 持平；美光 (MU-US) 下跌 3.69%；高通 (QCOM-US) 跌 0.94%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.96%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.12%。

企業新聞

Netflix (NFLX-US) 收黑 21.79% 至每股 508.25 美元，迎來 2012 年 7 月以來最慘的一天。由於 Netflix 最新財報揭露訂閱成長放緩且財測遜於預期，摩根士丹利、KeyBanc 和巴克萊等多家投行全部調降 Netflix 股票評級，不過，投行 Benchmark 卻認為 Netflix 已賣超，罕見將其升評至「持有」。

其他擁有串流媒體的企業也同步下跌，迪士尼 (DIS-US) 大跌 6.94%，Viacom(VIAC-US) 下跌 7.35%，Discovery (DISCA-US) 下跌 4.73%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03% 至每股 164.51 美元。蘋果下週四 (27 日) 盤後將公布最新財報，摩根士丹利分析師預測，蘋果財報將優於市場預期，特別看好 iPhone 營收表現，但當前環境下這不會大幅提振蘋果股價。

半導體大廠英特爾 (INTC-US) 持平，報每股 52.04 美元。英特爾週五證實，將在美國俄亥俄州新建晶圓廠，計劃投資 200 億美元，以擴大半導體產能。

經濟數據

美國 12 月諮商會領先指標月率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.7%

華爾街分析

那斯達克 100 指數本週每日跌幅至少 1%，Bespoke Investment Group 策略師 George Pearkes 表示，這是自 2000 年 4 月和 2001 年 9 月網際網路泡沫破滅以來罕見的情況，這肯定是不祥的預兆。

美國銀行全球研究部全球經濟主管 Ethan Harris 認為：「全球經濟存在很多風險，包括地緣政治事件，但就我看來，近期最大風險就是聯準會嚴重落後於曲線，他們必須認真對待通膨。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)