「拋售過頭！」投行罕見升評Netflix

「拋售過頭！」投行罕見升評Netflix (圖片：AFP)
「拋售過頭！」投行罕見升評Netflix (圖片：AFP)

由於最新財報揭露訂閱戶成長趨緩，Netflix 股價週五 (21 日) 崩跌逾 20%，投行 Benchmark 卻認為 Netflix 被拋售過頭，罕見升級該股評級。

Netflix (NFLX-US) 週四盤後公布 2021 年第四季財報，儘管營收和財報皆優於預期，但訂閱戶成長趨緩，財測亦遜於華爾街預期。隨後，摩根士丹利、KeyBanc 和巴克萊等多家投行全部調降 Netflix 股票評級，不過，投行 Benchmark 卻罕見升級該股。

投行 Benchmark 卻罕見升級 Netflix (圖片：AFP)
投行 Benchmark 卻罕見升級 Netflix (圖片：AFP)

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 認為 Netflix 目前已被賣超，將該股從「賣出」升評至「持有」，但將其目標價從 470 美元下修至 450 美元

Harrigan 仍對全球消費者的串流媒體業務感到樂觀，但他提到，Netflix 現在同業的佼佼者，不再是擁有壓倒性網路效應的領導企業。

Harrigan 稱：「Netflix 跨國創意執行能力更強，但與 Disney+ (DIS-US)、亞馬遜 Prime 影音 (AMZN-US)、Apple TV+ (AAPL-US) 相比，Netflix 不再擁有先發優勢。」

Benchmark 預測 Netflix 上半年將新增 520 萬全球訂戶，下半年將升至 1420 萬。Harrigan  稱，考量季節性因素，下半年訂戶增速是可信的，因為強檔影片上映將吸引更多訂戶。

Netflix (NFLX-US) 週五大跌逾 20%。隨著市場開始考慮訂閱戶成長減速和利潤率不高的問題，Harrigan 預估 Netflix 股價應會在 405 美元附近觸底。

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