「拋售過頭！」投行罕見升評Netflix

由於最新財報揭露訂閱戶成長趨緩，Netflix 股價週五 (21 日) 崩跌逾 20%，投行 Benchmark 卻認為 Netflix 被拋售過頭，罕見升級該股評級。

Netflix (NFLX-US) 週四盤後公布 2021 年第四季財報，儘管營收和財報皆優於預期，但訂閱戶成長趨緩，財測亦遜於華爾街預期。隨後，摩根士丹利、KeyBanc 和巴克萊等多家投行全部調降 Netflix 股票評級，不過，投行 Benchmark 卻罕見升級該股。

投行 Benchmark 卻罕見升級 Netflix (圖片：AFP)

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 認為 Netflix 目前已被賣超，將該股從「賣出」升評至「持有」，但將其目標價從 470 美元下修至 450 美元。

Harrigan 仍對全球消費者的串流媒體業務感到樂觀，但他提到，Netflix 現在同業的佼佼者，不再是擁有壓倒性網路效應的領導企業。

Harrigan 稱：「Netflix 跨國創意執行能力更強，但與 Disney+ (DIS-US)、亞馬遜 Prime 影音 (AMZN-US)、Apple TV+ (AAPL-US) 相比，Netflix 不再擁有先發優勢。」

Benchmark 預測 Netflix 上半年將新增 520 萬全球訂戶，下半年將升至 1420 萬。Harrigan 稱，考量季節性因素，下半年訂戶增速是可信的，因為強檔影片上映將吸引更多訂戶。

Netflix (NFLX-US) 週五大跌逾 20%。隨著市場開始考慮訂閱戶成長減速和利潤率不高的問題，Harrigan 預估 Netflix 股價應會在 405 美元附近觸底。