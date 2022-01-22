美參議員：中國稀土構成國家安全風險

美國多位參議員週五 (21 日) 稱，中國稀土礦產對美國構成國家安全風險，敦促國防部迅速採取行動，減少對中國稀土的依賴。

亞利桑那州民主黨參議員凱利 (Mark Kelly) 與阿肯色州參議員柯頓 (Tom Cotton) 近日推動一項新法案，要求國防承包商在 2026 年之前停止從中國購買稀土、建立美國戰略礦產作永久儲備。該法案還將指示商務部和美國貿易代表辦公室調查中國在稀土市場的不公平貿易行為，並提出報告提交國會。

凱利週五受訪稱：「美國國防部必須停止依賴中國稀土，這威脅到國家安全，如果中國現在決定切斷這些稀土礦的供應，將對我們的國防造成嚴重影響。」他特別呼籲美國國防部和內政部建立稀土礦產儲備。

柯頓表示，中國控制著全球稀土供應，稀土用於從電池、電動汽車到戰鬥機在內的所有領域，終結美國對中國提取和加工稀土的依賴，對於贏得與中國的戰略競爭和保護美國國家安全至關重要。

中國稀土儲量佔世界總儲量的 53.5%，是稀土資源第一大國，也是唯一擁有稀土完整產業鏈的國家，美國擁有一個稀土礦產，但不具加工能力。

美國總統拜登自上任以來注重減少美國對中國供應鏈的依賴，拜登在去年 2 月簽署《美國供應鏈行政命令》，要求對包括稀土元素和電動汽車電池在內的關鍵資源進行供應鏈審查。

去年 9 月美國能源部 (DOE) 為 13 個國家實驗室和大學主導的研究專案提供 3000 萬美元的資金，以開發有助於確保構建清潔能源技術的關鍵材料 (如稀土元素)。

凱利稱，通過稀土法案將讓美國政府更加倍努力，解決過於依賴中國稀土的問題。