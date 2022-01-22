〈新股IPO〉金融科技獨角獸Chime Financial傳委託高盛推動上市

路透周五（21 日）援引知情人士消息報導，金融科技新創公司 Chime Financial 已委託高盛助其在紐約進行首次公開發行（IPO）。

知情人士稱，Chime Financial 估值可能遠高於去年 8 月由紅衫資本（Sequoia Capital）領投募資時的 250 億美元，可能接近 400 億美元，預計最快將會在春季 IPO，且在 IPO 準備階段其他銀行也會加入承銷商行列。

知情人士強調，此次 IPO 時機與規模將視市場情況而定。Chime Financial 與高盛對此消息拒絕置評。

Chime Financial 三年前的估值僅為 15 億美元，這次重磅上市凸顯該公司成功憑藉其免費金融服務從傳統銀行中奪取市占，該公司的服務包括沒有最低額度的消費帳戶、不會收取帳戶費用、可以提早兩天獲得工資等，而且沒有透支費用。

Chime Financial 是由 Visa 前高層 Chris Britt 與其合作夥伴 Ryan King 於 2012 年創立，總部位於舊金山，透過與實體銀行合作提供線上金融服務，該公司主要商業模式為當用戶透過 Visa 金融卡消費時，由商家支付給 Visa 公司的費用中收取部分費用。

如果 Chime Financial 決定繼續推進上市計畫，可能不得不面對動盪的市場環境，該環境不僅影響去年上市狀況，甚至近幾周一些 IPO 計畫也喊停。

另一家頗受歡迎的金融新創公司羅賓漢 (HOOD-US) 自去年 7 月 IPO 以來市值已縮水逾半，而巴西數位銀行 Nu Holdings(NU-US)同年 12 上市以來，股價下跌約 15%。

疫情期間，隨消費者開始擁抱數位銀行服務，讓 Chime Financial 實現強勁的成長，不過該公司並未公布用戶數量，根據研究公司 eMarketer 去年 6 月估計，截至 2021 年底，其美國帳戶持有人約有 1,310 萬人，處在美國數位銀行領先地位。

Chime Financial 的同業競爭對手包括 Revolut、Current 與 Varo。