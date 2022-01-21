〈美股盤後〉參院推進反壟斷法案 美股殺尾盤 那斯達克100指數陷入修正

美國初請失業金人數激增，緩解華爾街對聯準會激進升息的擔憂，美股週四 (20 日) 早盤開出紅盤，但盤中時段，美參議院投票通過推進反壟斷法案，科技股急轉直下，美股早盤漲幅盡數抹去，四大指數齊翻黑，那指收跌 1.3%，那斯達克 100 指數亦陷入修正，費半重挫 3.25 %，台積電 ADR 跌逾 2%。

政經消息，美國參議院司法委員會以 16 票同意、6 票反對，通過推進美國創新和網路選擇法案 (The American Innovation and Choice Online Act)，該法案旨在限制大型網路科企利用主導地位，阻礙小型科技公司市占發展。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四表示，如果疫情得到控制，她相信聯準會和拜登政府將在 2022 年採取必要措施降低通膨。

聯準會 (Fed) 週四發布備受外界期待的數位美元報告中提到，數位美元可以透過確保美元仍然是國際金融體系中的主要貨幣、改善跨境支付、提高金融普惠，以及放寬美元在新技術中的使用。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.39 億例，死亡數突破 557 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 98.4 億劑疫苗。

週四 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 313.26 點，或 0.89%，收 34,715.39 點。

那斯達克指數下跌 186.23 點，或 1.3%，收 14,154.02 點。

標普 500 指數下跌 50.03 點，或 1.1%，收 4,482.73 點。

費城半導體指數下跌 117.4 點，或 3.25 %，收 3,494.8 點。

標普 11 大板塊僅公用事業獨強，非必需消費品、材料與資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.96%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.57%。

道瓊成分股多收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.39%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.81%；3M (MMM-US) 下跌 2.75%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.27%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.19%。

費半成分股續殺。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.74%；AMD (AMD-US) 下跌 4.97%；NVIDIA (NVDA -US) 下跌 3.66%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.95%；美光 (MU-US) 下跌 5.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.46%。

台股 ADR 全數滑落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

華爾街財報季續跑，Netflix (NFLX-US) 收黑 1.48% 至每股 508.25 美元，盤後其股價崩跌近 20%。Netflix 週四盤後發布最新財報，每股純益達 1.33 美元，營收達 77.1 億美元，雙雙優於華爾街預期，但訂閱戶增長放緩且財測遜於預期，促使 Netflix 盤後股價跳水。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03% 至每股 164.51 美元。蘋果週四已向美國國際貿易委員會 (ITC) 提起反訴訟，要求禁止愛立信行動基地台設備進口到美國。

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34% 至每股 2,666.15 美元。市場傳出 Google 正透過 Project Iris 計畫秘密研發 VR 眼鏡，期望 2024 年上市，未來有望看到 Google 與 Meta 和蘋果競爭。

中國人民銀行週四下調 1 年期與 5 年期 LPR (貸款市場報價利率)，推動中概股走揚，那斯達克金龍中國指數收紅 2.19%，京東 ADR (JD-US) 大漲 6.50%。

美國健身器材新創 Peloton 宣布暫停部分自行車和跑步機生產，Peloton (PTON-US) 暴跌 23.93% 至每股 24.22 美元，摜破其發行價 (29 美元)。

經濟數據

美國上週 (1/15) 初領失業金人數報 28.6 萬人，預期 22.5 萬人，前值自 23 萬人上調至 23.1 萬人

美國上週 (1/8) 續領失業金人數報 163.5 萬人，預期 156.3 萬人，前值自 155.9 萬人下調至 155.1 萬人

美國 1 月費城 Fed 製造業指數報 23.2，預期 23，前值 15.4

藍線為季節性調整後的失業金初領數，紅線為未經季節性調整的失業金初領數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

Jefferies 指出，Omicron 變種病毒肆虐導致的業務中斷，很可能對本週經濟數據產生影響，並將未來幾週帶來一些市場波動。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示：「市場無法守住週四早盤漲幅，這有點令人沮喪，市場確實有些恐慌跡象。」

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 認為，市場動盪或將持續一段時間，但投資人不應對升息感到恐慌。

RiverFront Investment Group 高級市場策略師 Rebecca Felton 週四分析道，目前為止，財報季有點不穩，投資者需要關注企業對價格和薪資壓力的評論。

Felton 認為，即便聯準會改變貨幣政策，股市仍會持續走高，企業獲利仍可能超乎市場預期。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)