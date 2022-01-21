谷歌、蘋果挫著等！美參議院委員會推進科技業反壟斷法案

美國參議院司法委員會周四 (20 日) 通過重大的科技競爭法案《美國創新與網路選擇法案》 (American Innovation and Choice Online Act)，限制網路平台服務商操作空間，亞馬遜、蘋果和谷歌等大型科技業將面臨挑戰。

該委員會以 16 張同意票與 6 張反對票的結果通過法案，下來將送參議院全院投票，同時間眾議院也提出類似法案。預計此捷報有望刺激國會在反科技業壟斷方面採取進一步行動。

白宮目前尚未決定是否支持該法，但總統拜登似乎更傾向積極處理反壟斷議題，他已任命反壟斷專家作為聯邦貿易委員會 (FTC) 的主席。

該法案禁止在市場具主導性地位的網路平台有自我偏好 (Self-preferencing) 的行為，包括歧視依賴平台的其他企業。這對亞馬遜、蘋果和谷歌等大型科技業具有重大影響，按照法案標準，臉書母公司 Meta(FB-US)、TikTok 等大型網路平台也涵蓋其中。

這意味著，亞馬遜 (AMZN-US) 不能特別將自家產品在搜尋過程中排在競爭對手產品之前，藉此提高曝光率。同樣的，蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 也不能不公地將自家程式優先排在其他軟體之前，該原則也適用於谷歌的搜尋引擎。

此外，值得注意的是，周四還通過一項修正案，打算讓中國這類外國競爭對手更難取得美國用戶數據。

該法案是否能獲得參議院全體同意仍不明朗，但對於法案支持者而言，周四的結果已是成功的一步，例如 Sonos(SONO-US) 等大型科技業的競爭對手。

目前大型科技業正在發起大規模的遊說和公關活動，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 擔心，該法案可能會使蘋果更難讓消費者取消程式監控。

美國經濟自由專案執行董事 Sarah Miller 認為，儘管這些企業花費數百萬美元資金遊說，參議員仍明確認為大型科技業太過強大，需要法規抑制。

但科技資助進步商會執行長 Adam Kovacevich 表示，從部分參議員的異議發現，該法案目前可能還未準備好接受參議院投票的考驗。