102名愛國百萬富豪疾呼「向我們徵稅吧！」

多國富豪組成的「愛國百萬富豪」 (Patriotic Millionaires) 組織週三 (19 日) 向各國政府呼籲：「向我們徵稅吧！」(Tax us now)。

2022 年世界經濟論壇 (WEF) 於瑞士達沃斯線上舉行，「愛國百萬富豪」 (Patriotic Millionaires) 週三於世界經濟論壇發表 102 名成員聯署的公開信，呼籲各國政府向超級富豪徵永久財產稅，以縮小貧富差距，並向公衛服務提供更多預算。

這份公開信中提到：「身為百萬富翁，我們知道目前的稅收制度是不公平的。大多數人都可以說，雖然過去 2 年世人因疫情經歷巨大苦難，但實際上富人的財富增加了，然而，當中很少有人誠實地繳納公平的稅款。」

即便目前有 130 個國家支持全球課徵跨國企業最低稅率至少 15%，但「愛國百萬富豪」表示，全球富豪仍需要做出更多貢獻。

自新冠疫情爆發後，各國陸續進入封鎖狀態，全球經濟面臨二戰以來最嚴重的衰退，但全球富人財富卻在此期間出現驚人增長。

非政府國際組織「樂施會」 (Oxfam International) 最新數據顯示，全球億萬富翁正在以前所未有的速度積累財富，自 2021 年 3 月以來，全球 2,755 名億萬富翁的財富累計增長 5 兆美元，超過了蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的市值總和。

在疫情頭兩年，全球前 10 位最富有的人財富翻倍，從 7000 億美元增至 1.5 兆美元，以每秒 15,000 美元的速度增長。

世界銀行在 2021 年敦促各國考慮徵收財富稅，以幫助減少貧富不均，支援因疫情紓困計畫而耗盡的國庫，以重新贏回社會信任。

「愛國百萬富豪」提議，資產超過 500 萬美元的富人應繳納 2% 的財富稅，資產逾 5000 萬美元的人應繳納 3%，億萬富翁則應繳納 5%。

該團體成員來自英國、美國、加拿大等 9 國，年收入超過 100 萬美元，或資產超過 500 萬美元，迪士尼 (DIS-US) 樂園繼承人 Abigail Disney 也是成員之一。