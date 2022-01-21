美FDA最快2月批准5歲以下兒童接種輝瑞疫苗

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 稱，美國食品藥物管理局 (FDA) 可能最快在 2 月批准 5 歲以下兒童接種輝瑞 / BNT 疫苗。

佛奇受訪時稱：「我希望它會在下個月左右的時間內完成，而且不會晚很多，但我不能保證。」

佛奇還提到 2 至 4 歲的兒童可能需要接種追加劑以引起足夠的免疫反應。

美國藥廠輝瑞去年 12 月 17 日宣布，臨床試驗結果顯示，在 5 歲以下的幼童身上，兩劑新冠疫苗所產生的免疫力不如預期，將進行第 3 劑試驗。若試驗證明成功，輝瑞計劃在 2022 年上半年向美國食品藥物管理局提交數據。

5 歲以下的幼童是目前唯一沒有資格接種疫苗的年齡層，新冠變種病毒 Omicron 傳播迅速，兒童染疫數也呈上升趨勢，截至 1 月 8 日，美國每 100,000 名 5 歲以下兒童中就有近 8 人因染疫而住院。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 提到，兒童的染疫數增加與新冠病毒傳播速度有關，目前兒童的染疫住院人數依然只有其他年齡層的 15 分之一，而且絕大多數都是未接種疫苗者。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.99%，暫報每股 54.08 美元。BioNTech (BNTX-US) 下跌 0.54%，暫報每股 160.79 美元。