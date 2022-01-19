ASML 將增加數千名員工 克服晶片供應短缺

EUV 設備龍頭 ASML 執行長 Peter Wennink 周三（19 日）受訪時表示，將增加數千名員工，克服全球晶片短缺造成的產能瓶頸。此外，由於美中關係緊張，ASML 對中國出口設備仍未獲得荷蘭政府許可。

Wennink 說，公司計劃在今年年底前將員工人數從目前的 3.15 萬人增加到 3.5 萬人，去年公司已增加約 4,000 多名新員工，到 2022 年底，員工數將比 2020 年底時增加近 30%。

ASML 第一季營收預估約落在 33 至 35 億歐元，低於華爾街分析師預期，原因是公司略過工廠測試項目，加速出貨流程，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收，設備的營收認列則會延遲到客戶正式接受前，但有助客戶更早獲得晶圓產能。

Wennink 表示，由於需求比最大產能高出 40% 至 50%，需要兩到三年時間才能實現供需平衡，不過他補充說，隨著新工廠的建設，到 2025 或 2026 年，該行業甚至可能出現「某種程度的供過於求」。

美中關係緊張 ASML 未獲對中出口設備許可

ASML 計劃透過銷售其 EUV 設備，進軍中國市場，然而荷蘭政府尚未批准其出口許可。主要是美國與中國之間的貿易緊張關係，荷蘭官員們擱置了 AMSL 的出口請求。

路透報導指出，在美國政府的壓力下，荷蘭政府已拒絕向艾司摩爾頒發出口許可，因為這些設備被認為是可能有軍事用途的「兩用」設備。

Wennink 認為中國不太可能獨自複製這類先進的光刻技術，因為 ASML 依賴不懈的創新和組件整合，其中零組件僅能從非中國供應商獲得。

ASML 在光刻機市場幾乎處於壟斷地位，並不受限於向中國出口較舊的技術，中國是全球最大的半導體消費國。

2021 年，ASML 在中國的銷售額約為 22 億美元，占該公司總銷售額的 16%，按地域劃分，中國是該公司的第三大市場，僅次於臺灣和南韓。該公司預計，2022 年在華銷量將達到類似水準。

截稿前，ASML(ASML-US) 股價上漲 1.45%，每股暫報 725.60 美元。