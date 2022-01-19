ASML 將增加數千名員工 克服晶片供應短缺

ASML 將增加數千名員工 克服晶片供應短缺(圖片：AFP)
ASML 將增加數千名員工 克服晶片供應短缺(圖片：AFP)

EUV 設備龍頭 ASML 執行長 Peter Wennink 周三（19 日）受訪時表示，將增加數千名員工，克服全球晶片短缺造成的產能瓶頸。此外，由於美中關係緊張，ASML 對中國出口設備仍未獲得荷蘭政府許可。

Wennink 說，公司計劃在今年年底前將員工人數從目前的 3.15 萬人增加到 3.5 萬人，去年公司已增加約 4,000 多名新員工，到 2022 年底，員工數將比 2020 年底時增加近 30%。

ASML 第一季營收預估約落在 33 至 35 億歐元，低於華爾街分析師預期，原因是公司略過工廠測試項目，加速出貨流程，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收，設備的營收認列則會延遲到客戶正式接受前，但有助客戶更早獲得晶圓產能。

Wennink 表示，由於需求比最大產能高出 40% 至 50%，需要兩到三年時間才能實現供需平衡，不過他補充說，隨著新工廠的建設，到 2025 或 2026 年，該行業甚至可能出現「某種程度的供過於求」。

美中關係緊張 ASML 未獲對中出口設備許可

ASML 計劃透過銷售其 EUV 設備，進軍中國市場，然而荷蘭政府尚未批准其出口許可。主要是美國與中國之間的貿易緊張關係，荷蘭官員們擱置了 AMSL 的出口請求。

路透報導指出，在美國政府的壓力下，荷蘭政府已拒絕向艾司摩爾頒發出口許可，因為這些設備被認為是可能有軍事用途的「兩用」設備。

Wennink 認為中國不太可能獨自複製這類先進的光刻技術，因為 ASML 依賴不懈的創新和組件整合，其中零組件僅能從非中國供應商獲得。

ASML 在光刻機市場幾乎處於壟斷地位，並不受限於向中國出口較舊的技術，中國是全球最大的半導體消費國。

2021 年，ASML 在中國的銷售額約為 22 億美元，占該公司總銷售額的 16%，按地域劃分，中國是該公司的第三大市場，僅次於臺灣和南韓。該公司預計，2022 年在華銷量將達到類似水準。

截稿前，ASML(ASML-US) 股價上漲 1.45%，每股暫報 725.60 美元

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