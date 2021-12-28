特斯拉將迎史上第三佳年 為何分析師不甚滿意？

週一 (27 日) 外媒報導，電動車大廠特斯拉股價今年迄今已漲近 50%，有望迎 2010 年上市來第三佳的年度成績單，不過，華爾街分析師解釋為何特斯拉股價今年表現未盡如人意。

特斯拉 (TSLA-US) 週一上漲 2.52% 至每股 1,093.94 美元，年初迄今已上漲 49.90%，是標普指數漲幅 ( 27%) 的 1 倍多，有望迎 2010 年上市來第三佳的年度成績單。乍看還不錯的數字卻讓《Barron's》撰稿人 Ben Levisohn 搖頭。

Levisohn 週一撰文表示，自 2010 年上市以來，特斯拉股價只在 2016 年當年收黑，年跌幅為 11%，特斯拉在 2020 年上漲了 740%，因此相較之下即使是 50% 以上的年漲幅也令人覺得不太滿意。

Levisohn 指出，特斯拉今年股價持續受到執行長馬斯克的影響。馬斯克不受控制，向拜登政府和政客發起攻擊，無法打好政商關係，並為自家企業做好公關工作。

再者，Levisohn 稱，福特和通用汽車都急起直追，也相對影響到特斯拉今年股價表現。美國新創電動卡車製造商 Nikola (NKLA-US)，Lucid Motors (LICD-US) 以及 Rivian (RIVN-US) 都已開始交車，特斯拉不再獨佔電動汽車市場。

展望未來，Levisohn 認為，特斯拉需要證明能夠保持市場領先地位以及發展規模。

特斯拉年初迄今已上漲 49.90%，是標普指數漲幅 (27%) 的 1 倍多 (圖片：AFP)

投資人等著看！特斯拉 Q4 交車數將出爐

華爾街分析師認為，特斯拉第四季交車將釋出「買入」訊號，預期特斯拉最早可能在 1 月 1 日、最晚在 1 月 5 日公布 2021 年第四季交車情況，外界認為最可能公布的時間為 1 月 3 日。

FactSet 共識預期為 261,400 輛 Model 3 和 Model Y，以及 15,500 輛 Model S 和 X 車輛，總計 276,900 輛電動汽車，高於第三季的 241,300 輛電動汽車。

截至今年 9 月，隨著電動車銷售熱潮，美國賣出的每 3 輛電動汽車中就有 2 輛是特斯拉。福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 等汽車製造商今年都面臨半導體短缺的問題，這種短缺才剛剛開始消退，特斯拉在很大程度上能夠避免受到晶片短缺和生產暫停影響。

華爾街一些分析師更看好特斯拉第四季交車情況，加拿大皇家銀行預計，特斯拉第四季將生產 285,000 至 295,000 輛電動汽車。

加拿大皇家銀行分析師認為，通用汽車和特斯拉仍可能資格獲得稅收抵免，還有商用電動車的 30% 的稅收優惠，這是「重建更美好未來」 (Build Back Better) 計畫中的一部分，隨著該法案在國會卡關，這可能會促使美國買家在年底前接受特斯拉交車，而不是等到 2022 年。