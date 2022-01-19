〈美股早盤〉市場焦點轉向企業財報 美股開盤彈升

企業財報捎來喜訊，似乎稍微化解市場對通膨和央行升息前景的擔憂情緒，美股周三 (19 日) 開盤反彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲 0.9%，標普 500 指數漲 0.66％，費城半導體指數漲 1.3％。

財報消息面，美國銀行 (BAC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 開盤分別漲逾 4％和 3.5％，兩大銀行公布上季獲利均優於市場預估。

消費品巨頭寶潔 (PG-US) 財報表現優異並上調全年銷售指引後，開盤漲逾 3％；在臥騰業務的強勁支撐下，聯合健康 (UNH-US) 上季淨利大增 84%，股價開盤後逾 1％。

財報喜訊暫時幫助擺脫對通膨的擔憂，投資人將等待下周的聯準會政策會議，尋求任何有關央行控制通膨的最新言論。

歷經多日拋售後，美國公債周三收復部分跌幅，帶動殖利率下滑。截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.857％，反映升息預期的 2 年期美債殖利率也下滑至 1.029％。

大宗商品部分，除了俄羅斯與中東地緣政治風險外，土耳其輸油管線爆炸也引發原油供應吃緊的擔憂情緒，國際油價徘徊於 7 年高點。截稿前，布蘭特原油和 WTI 原油均漲 1%，分別報 88.28 美元和 85.66 美元。

截至台北時間周三 (19 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 121.01 點或 0.34%，暫報 35489.48 點

那斯達克綜合指數上漲 129.87 點或 0.90%，暫報 14636.10 點

標普 500 指數上漲 30.05 點或 0.66%，暫報 4607.16. 點

費半上漲 48.29 點或 1.30%，暫報 3777.21 點

台積電 ADR 上漲 1.48% 至每股 135.81 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.857％

紐約輕原油上漲 0.92％ 至每桶 86.22 美元

布蘭特原油上漲 0.77% 至每桶 88.18 美元

黃金上漲 0.67% 至每盎司 1824.60 美元

美元指數下跌至 95.605

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美國銀行 (BAC-US) 早盤上漲 4.22％，至 48.21 美元。

美銀公布上季營收略遜預期，但獲利表現優異，純益較去年同期成長 28%，主要受上季釋出 8.51 億美元貸款損失準備金、更高的利息收入和投資銀行費用所推動。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤上漲 3.56％，至 97.36 美元。

因併購熱潮帶動投行諮詢費用成長，加上財富管理、投資管理部門表現強勁，大摩公布上季獲利表現優於預期。此外，相較於華爾街同業面臨薪資成本飆漲，大摩上季薪資支出也低於市場預估。

寶潔 (PG-US) 早盤上漲 3.12％，至 161.62 美元。

即使面對龐大的成本壓力，寶潔上季營收、獲利仍優於預期，顯示漲價並沒有對消費支出造成太大影響。寶潔並上調 2022 年有機銷售成長預估，重申今年核心 EPS 將成長 3%-6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月新屋開工年化月率報 1.4％，預期 - 1.5%，前值 11.8%

美國 12 月新屋開工年化總數報 170.2 萬戶，預期 165.5 萬戶，前值自 167.9 萬戶下修至 167.8 萬戶

美國 12 月營建許可月率報 9.1％，預期 - 0.3%，前值 3.6%

美國 12 月營建許可總數報 187.3 萬戶，預期 171.2 萬戶，前值 171.2 萬戶

上：新屋開工年化月增率，下：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，目前正處於周期的後期階段，在增長放緩和利率上升之下，股市報酬率較低，但市場的修正僅為暫時情況。

Mediolanum Asset Management 市場策略主管 Brian O’Reilly 稱，近期市場波動完全和通膨以及央行如何應對有關，他認為，市場對於通膨打壓消費力道，進而削弱經濟成長感到緊張。