ASML「快速出貨」影響營收遞延 Q1估季減30%以上 全年估年增20%

EUV 設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (19) 日公布最新展望，執行長溫彼得 (Peter Wennink) 表示，為因應客戶緊急需求，公司採取「快速出貨」模式，有助客戶更早獲得晶圓產能，不過由於該模式在客戶正式接受後才認列營收，因此約 20 億歐元的營收會遞延至後續幾季認列，第一季營收估達 33-35 億歐元，季減 30-34%，全年則估年增 20%。

Peter Wennink 指出，由於終端市場需求持續強勁，給公司客戶帶來量產更多晶圓的壓力，為支持客戶，ASML 一方面提供客戶在既有機台上的高生產力升級方案，另一方面，也正努力優化工廠的生產週期、增加機台出貨量。

他也補充，其中一種縮短生產週期的方法，就是略過工廠測試項目，加速出貨流程，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收，設備的營收認列則會延遲到客戶正式接受前，但有助客戶更早獲得晶圓產能。

ASML 預期，今年首季營收約落在 33-35 億歐元，季減 30-34%，毛利率約 49%，也較上季下滑 5 個百分點以上，研發成本約 7.6 億歐元，管銷費用約 2.1 億歐元。

Peter Wennink 強調，調降第一季財測主因是有大量的快速出貨，導致約 20 億歐元營收推遲至後幾季認列，並預期有 6 台 EUV 系統將遞延至 2023 年，全年則看好今年營收成長幅度將達到 20%。

至於外界關心柏林工廠部分建築物火災，ASML 表示，根據目前資料評估，柏林工廠火災不會對今年系統出貨產生重大影響，維持公司今年營運持續成長目標。

ASML 去年第四季營收 50 億歐元，毛利率受惠強勁升級與服務收入挹注，高達 54.2%，優於原預期 51-52%，稅後純益 18 億歐元；2021 年全年營收達 186 億歐元，年增約 33%，符合年增近 35% 的目標，毛利率達 52.7%，也同樣優預期，稅後純益則達 59 億歐元。

ASML 第四季新增訂單金額達 71 億歐元，其中 26 億歐元來自 0.33 NA 和 0.55 NA EUV 系統訂單，全年則有 63 億歐元的營收貢獻來自 42 台 EUV 系統，此外，ASML 今日也宣布 2021 年每股普通股 5.5 歐元的總股息，較前一年增長 100%。