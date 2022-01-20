三星進軍元宇宙 專家點出罩門可能是這個

正當各大科技公司積極開發 XR 裝置，展現進軍元宇宙的強烈意圖之際，專家認為，三星電子 (Samsung Electronics) 的腳步似乎已落後其他競爭對手，就算投入硬體設備研發，缺乏建構元宇宙生態系統的內容與平台，恐成為三星的一大罩門。

TrendForce 周三數據顯示，2021 年三星智慧手機市佔率仍穩居全球首位，但銷售增幅卻顯著縮水，僅較去年同期增長 0.9%，遠遜於蘋果 (AAPL-US) 的 25.5% 和小米的 35.1%。

韓國先驅報報導指出，在智慧手機業務成長陷入停滯的情況下，三星電子仍不放棄，期盼藉由折疊智慧手機，來挽回手機市場的成長勢頭，卻因此忽略可望顛覆行動裝置市場的 XR 設備。

XR 為泛現實技術 (Extended Reality) 的縮寫，指的是涵蓋擴增實境 (AR)、虛擬實境(VR) 和混合實境 (MR) 的集合總稱。市調機構 Statista 預計，到了 2024 年，全球 XR 市場規模料自去年的 310 億美元，暴增 10 倍至 3000 億美元，預計到了 2025 年，XR 設備數量將大增 7 倍至 7000 萬台，甚至有機會在 2030 年取代部分 PC 和智慧手機，成為主流的 IT 裝置。

XR 市場龐大的發展潛能，吸引眾多科技公司紛紛投入開發。此前有消息傳出，三星股東對公司執著於可折疊智慧手機市場而感到擔憂，深怕此舉分散三星與其他大型科技公司競逐 XR 市場的能力。

eBest Investment and Securities 分析師 Kim Gwang-soo 指出，目前 XR 市場多半由大型科技公司主導，他們擁有必要的內容和平台，谷歌有 Android 作業系統，微軟有 Xbox，Sony 有 PlayStation，對三星來說，想要推出 XR 設備具有一定風險，因此它們別無選擇只能堅守折疊智慧手機市場。

為了趕上這場虛擬實境競賽，三星曾在 2019 年和 2021 年投資 AR 技術公司 DigiLens，但業內人士認為，即使三星研發出自家的 AR/VR 裝置，仍缺乏創造元宇宙生態系統的內容和平台技術。

業內人士並稱，三星必須尋找現有的內容或平台合作夥伴，並以自家的晶片專業知識作為交換，就像高通 (QCOM-US) 與微軟合作，幫助後者開發用於 AR 裝置的專門晶片一樣。