SoFi成立銀行掃除最後一道監管障礙 盤後大漲16% 

金融科技公司 SoFi(SOFI-US) 股價周二 (18 日) 盤後大漲逾 16%，原因是這家盼望成為美國銀行業者的公司宣布，已經獲得美國貨幣監理署 (OCC) 批准發照，掃除最後一道監管障礙，預料下個月能著手進行。

為了成為銀行，SoFi 已買下加州社區銀行 Golden Pacific Bancorp，並以 SoFi Bank 為名經營該銀行子公司，此交易預定 2 月完成。

SoFi 將擁有全美分行據點和原本已經發展成熟的數位貸款平台，但 OCC 表示，新頒發的執照不包含加密貨幣交易，除非之後獲得特別批准。

SoFi 總部在舊金山，由推特的前主管 Anthony Noto 帶領，成立本意是提供可負擔的學貸選項，目前業務雖然已經拓展到貸款、現金帳戶和金融卡等，但還不具有銀行身分，而是透過與聯邦存款保險公司 (FDIC) 擔保的銀行合作，才能收受存款和發放貸款。

SoFi 申請成立銀行已經有超過三年的時間，雖然成為銀行將面臨更多監管，卻也能提升公司經濟效益，原因是在沒有中介者的情況下，SoFi 可以從每一筆交易賺進更多收入。

SoFi 不只向 OCC 申請成立銀行，也向聯邦準備銀行申請成立銀行控股公司。

受發照利多激勵，SoFi 股價周二盤後上揚 16.67%，報每股 14.07 美元，從當日收盤的一年低點反彈。稍早收低 8.64% 至每股 12.06 美元。

SoFi 去年和矽谷知名創投家 Chamath Palihapitiya 的特殊目的併購公司 (SPAC) 合併並上市，但今年來因為殖利率攀升拖累高成長股，導致股價欲振乏力，今年截至周二收盤共下跌 23%。