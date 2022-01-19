〈財報〉臥騰業務收入獲雙位數成長 聯合健康Q4純益大增84%

聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 周三 (19 日) 公布 2021 年第 4 季財報，營收年增逾 12%，純益也較去年同期大增 84%，雙雙優於市場預期，其中，醫保解決方案事業臥騰 (Optum) 取得雙位數成長，為集團營收與獲利挹注動能。

Q4 財報關鍵數據：(vs. FactSet 訪調分析師預期)

營收：737.4 億美元，年增 12.6％，優於預期的 728.9 億美元

歸屬於股東純益：40.7 億美元，年增 84%

調整後 EPS：4.48 美元，年增 77.7%，優於預期的 4.30 美元

財報顯示，Q4 臥騰 (Optum) 業務收入年增 14.5%，至 411 億美元。聯合健康的臥騰部門負責美國最大的藥品福利管理業務，該部門去年服務人口觸及 1 億人，每位消費者平均創造收入成長 33%。

觀察全年表現，聯合健康 2021 年營收成長近 12%，至 2876 億美元，營業利潤報 240 億美元，其中有一半以上由臥騰貢獻。

聯合健康重申先前發布的 2022 年財測展望，即全年營收實現 3170 億至 3200 億美元，調整後 EPS 達每股 21.10 美元至 21.60 美元。