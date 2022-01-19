〈房產〉去年房市台南價量表現最強 房仲估今年仍將南強於北

根據內政部資料與建物買賣移轉棟數顯示，去年六都除台北市，其餘五都均呈現價量齊揚走勢，中信房屋以 2021 年第三季與前年同期內政部住宅價格指數相比，六都房價均呈現正成長，其中以台南市住宅價格指數年增率最高達 11.3%。

去年台中市緊追在後，漲幅 10.2%，而房價位階較高的台北市和新北市也分別有 6% 及 5.5% 的成長，位居第 5 及第 6 名。至於交易量，整體表現依然不俗，冠亞軍分別由高雄市和台南市包辦，成長幅度各為 18% 及 16.1%，唯獨台北市落入負成長，較前年微減 0.9%。

綜觀全台六都表現，台南市分別拿下價量第一與第二，表現最為出色。台北市則恰好完全相反，分別拿下倒數第二及倒數第一，表現相對疲弱。中信房屋研展室副理張漢超表示，高雄、台南、台中、桃園、新北均落於「價量俱揚」的第一象限，僅台北市落在「價漲量縮」的第四象限，距價量俱揚僅一步之遙。

張漢超分析，六都價量呈現南強北弱，主要原因在於南部地區有開發利多加持、且因房價位階相對中北部低，入手容易且具投資增值空間，因此不論是台南還是高雄，都令自住及投資型買方積極搶進；反觀北部地區雖有基本盤支撐，不過價量 位階偏高，買方追價意願偏弱，再加上政策因素削減投資型買方入市意願，使得北部房地產交易量成長趨緩。

展望區域房市發展，預估今年仍將延續南強於北的態勢。有題材的地區，交易量仍會向上拉高，但高房價區域交易量則難以拉升，甚至會出現買盤溢流至周邊區域的現象。

張漢超認為，今年房市受物價及通膨影響，缺工因疫情問題也難大幅改善，在人力成本居高不下的現況下，房價欲回不易。此外，由於央行持續關注資金動向，對不動產相關貸款條件仍維持緊縮，房地產投資面難有發揮空間。而隨著全球貨幣寬鬆落日，國內升息步調也將於下半年跟上國際，可預期消費者購屋決策，屆時可能產生短期性觀望，不過隨著時間拉長，干擾將會逐漸淡化。整體而言，今年房地產市場隨著國內經濟持續成長，房地產價量依然有表現的空間，基本上將是價穩量微增的格局。

至於市場普遍擔憂疫情對房地產的干擾，張漢超認為，Omicron 對國內的威脅與日俱增，而影響消費動能的關鍵還是在於病毒傳播力，由此面向思考，疫情對房市干擾的可能性還是存在；不過有鑑於國內已有往年的經驗，加強劑疫苗也正如火如荼施打中，這與往年此時尚無苗可打的狀況相當不同，因此如果能 成功防禦，那麼對於房市所造成的負面效應應會大幅降低。