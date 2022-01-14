〈房產〉金毓泰設定地上權案動土 2025年完工

北市站前、西區門戶起點的金毓泰設定地上權案今 (14) 日動土，全案投資金額超過 100 億元，海悅 (2348-TW) 在此開發案投資占 50% 股權，另由福清營造投資其他股權，全部開發案預計 2025 年完工。

台北市市長柯文哲在今 (14) 日的動土典禮中強調，金毓泰設定地上權案是西區門戶計劃起點，接下來連雙子星蓋好以後，未來看起來會很像曼哈頓，都是高大建築物。城市建設要花很長的時間，這些大建設要 5-6 年會完工，西區門戶做好了，北市東西軸線的翻轉將可以完成。

海悅董事長黃希文說，這塊承載百年歷史的珍貴土地，對面的監察院與鄰近行政院大廈，都是建築年歲悠遠的國定古蹟，因此基座採用崗石、柱列、圓拱語彙設計，延伸監察院的古典風華。近百米大樓量體以超白玻帷幕，打造出輕盈純粹的國際建築。本案除了符合 5A 級辦公大樓標準，將取得綠建築與智慧建築標章。

此一台北市西區門戶的金毓泰設定地上權案 E 棟的 1-10 樓，規劃為台北城市博物館，收藏台北城各區歷史回憶與未來願景，最具紀念意義的台北府考棚舊址碑，將保留為常設展，以城博館串聯觀光、教育與藝文活動，進一步把台北城市文化推向國際。

此一地上權開發案，分為 A 棟與 E 棟，A 棟規劃地上 20 層 / 地下 6 層，預計規劃 5A 級商辦空間；E 棟地上 17 層 / 地下 6 層，1F~10F，規劃台北城市博物館，兩棟合計權狀坪約 1 萬 6200 坪 (不含台北城市博物館)，預計規劃 539 車，其中提供對外 50 汽車、277 機車，地下連廊位於地下 2 層，可通往台北車站。