〈房產〉不動產聯盟總會發聲 要求放寬房地合一稅閉鎖期及信用管制

不動產聯盟總會今 (18) 日與相關 15 大產業公會全聯會，針對房地合一稅閉鎖期長達 5 年、選擇性信用管制對於開發商購地貸款限制為 5 成等，呼籲政府可以適度鬆綁。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，土地與營造成本不斷上升，剛性買盤停止觀望紛紛出籠，形成房價一股上升螺旋，但產業界也不樂見房市暴漲，沉重的貸款將影響消費者生活品質，政府祭出的打炒房措施，恐矯枉過正，禁止換約限制民眾處置財產自由，因此在此一措施應延緩實施，或有更細緻的考量。

不動產聯盟總會指出，房地合一稅閉鎖期長達 5 年，超重移轉稅阻止房屋進入市場，對流動性產生重大影響，剛性買盤動能非常強烈，若市場供給減少，對平抑房價沒有幫助，建議適度鬆綁房地合一稅。

此外，對於央行祭出選擇性信用管制，對開發商購地貸款限制為 5 成，其中 1 成要開工才能動撥，不動產聯盟總會指出，這項信用管制措施，等於開發商在購地階段必須籌措 6 成現金購地，許多中小型開發商將無法生存，造成市場上大者恆大，不利不動產市場健康發展，建議土地融資限期 18 月內需動工開發實在太短，應該拉長，再者若已限期開發，貸款成數應回歸到 8 成，若逾期未開發再調降成數與加碼計息。