〈美股熱門股〉福特與ADT成立合資企業 銷售車內安全監控系統

福特汽車與監控系統供應商 ADT 周二（18 日）宣布將共同投資 1.05 億美元成立合資企業 Canopy，提供車輛高科技的安全監控服務，減少盜竊案件發生。

兩家公司表示，Canopy 將於明年在美國與英國率先向商用卡車與貨車推出安全監控服務，並計劃未來也向個人消費者推出。該服務需在自行在車上安裝感應器、攝影機、監控器與分辨動物與竊賊的人工智慧系統，讓用戶能透過手機 App 視訊監控車輛狀況。

用戶可透過福特經銷商與其他零售商線上商店購買監控用的設備，而 ADT 將提供監控服務，每月收取訂閱費用，不過 Canopy 尚未公開服務價格或費用。

福特在 Canopy 的投資約為 6,300 萬美元，占其投資總額的 60%，ADT 的投資約為 4,200 萬美元，占其投資總額的 40%。

福特將是第一個向現有客戶提供汽車安全系統的公司，但 Canopy 希望與其他汽車製造商、保險公司和科技公司商談合作。

Canopy 臨時執行長 Christian Moran 受訪時表示， 現今上路的貨車和卡車已經超過 1 億輛，相信該服務會有大量需求，但拒絕透露合資夥伴是否計劃最終透過公開募股分拆 Canopy。該公司總部將設在美國底特律與英國，計畫未來兩年內雇用 250 名員工。

不過消息並未提振福特 (F-US) 周二股價，收盤下跌 3.22%，每股報 24.38 美元，市值為 974.28 億美元。