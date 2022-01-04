福特汽車提高F-150輕型電動皮卡產能一倍

福特汽車 (F-US) 4 日表示，已經將把訂單火爆的 F-150 Lightning 電動皮卡的年產能增加近一倍，達到 15 萬輛，因為這款車型在今年春天正式在美國經銷商銷售前，就吸引了近 20 萬輛訂單。

競爭對手通用汽車 (GM-US) 將於 5 日公開發表雪佛蘭 Silverado E 電動皮卡，預訂將於 2023 年初上市銷售。

福特 CEO Jim Farley 在 12 月初表示，福特不得不暫停接受 2022 年款 F-150 Lightning 的預訂，「因為接單量太多了。」

福特原本具有年產 7-8 萬輛 F-150 Lightning 的能力。Farley 去年 12 月也曾表示，福特的目標是在未來 2 年內，將位於密西根州 Dearborn 總部附近的 Rouge 廠的產量提高一倍。

福特還規劃在 2023 年前，將備受歡迎的 Mustang Mach-E 電動跨界車的年產量增加 2 倍，達到 20 萬輛以上，以滿足超越預期的需求。

福特汽車表示，它將在 24 個月內達到全球年產 60 萬輛電動車的能力，屆時將成為僅次於特斯拉 (TSLA-US) 的「北美第二大電動車製造商」。特斯拉去年銷售超過 90 萬輛電動車。