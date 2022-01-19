德銀：蘋果擁有一張鮮少人關注的王牌

儘管華爾街擔憂聯準會的鷹爪將戳破科技股泡沫，德銀週二 (18 日) 建議投資人在 2022 年市場風暴來臨時，務必要緊抱或搶買科技巨頭蘋果，因為蘋果擁有一張鮮少人關注的王牌。

美國漫長假期過後，週二 (18 日) 股債雙殺來臨，截稿前，道瓊指數跌逾 400 點，債券殖利率達 2020 年初以來最高，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.63%，暫報每股 170.23 美元。同時紐約原油期貨收於每桶 85.43 美元，創 2014 年 10 月以來最高。

企業財報季開局不穩，以及疫情不確定性皆讓市場感到不安，而且美國 2021 年 12 月通膨率年增 7%，創下 40 年來新高，華爾街擔憂聯準會的「鷹爪」將戳破科技股泡沫。

華爾街擔憂聯準會的「鷹爪」將戳破科技股泡沫 (圖片：AFP)

德銀投資顧問 Wedgewood Partners 表示：「無法預見蘋果未來具體將推出哪些眾多產品，但我們知道蘋果垂直整合 (軟體和硬體) 產品研發戰略是獨一無二的，他們非常有能力創造出，顧客認為值得花更多時間和金錢購買的產品和體驗。」

蘋果迄今此一戰略仍然完好無損，蘋果過去以 Face ID 技術引爆 3D 視覺在手機端的應用，包括臉部解鎖和數位支付，更關鍵的是，蘋果透過全新 Arm 架構，推出一系列 Apple Silicon 自家處理器，從而掌控關鍵的新領域。

Wedgewood 稱：「蘋果實際上創造一個半導體業務，與業內一些最成熟的半導體同行競爭，甚至超過它們。蘋果繼續通過垂直整合來實現差異化，這一直是蘋果業績增長、取得卓越盈利能力的長期戰略的標誌。儘管我們很難預測會有什麼新產品推出，但預測這一戰略應繼續發揮作用。」

Wedgewood 稱：「長線投資人應該把握逢低買入的機會，因為這是改善其投資組合的機會。當市場先生提供機會時就可進場。」