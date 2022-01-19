〈台股盤前〉升息不確定因素增 美股重挫恐拖累短線回測月線

美國聯準會升息不確定因素增，美股周二全面重挫，法人認為，台股近日逼近前高 18619 點後遇壓，加上美股走弱以及封關倒數下，台股短線恐將回測月線支撐進行整理。

Fed 可能在 3 月一口氣升息 2 碼，美債殖利率飆漲，美股全面重挫，道瓊跌 543.34 點或 1.51%、那指跌 386.86 點或 2.6%、標普跌 85.74 點或 1.84%、費半跌 173.4 點或 4.44%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.09%。

而台股昨日在台積電領跌下，重挫 146 點收 18378 點，三大法人賣超 93.35 億元，外資賣超 68.61 億元、投信買超 10.75 億元、自營商賣超 35.45 億元；不過，外資台指期淨空單降至 2.4 萬口。

法人分析，外資近期積極回補加上台積電法說行情下，台股短線展開一波反彈，指數一度接近新高 18619 點，但國內疫情又持續擴散，台股上檔有壓，且 FOMC 利率會議將於 25-26 日舉行，結果公布已在封關日，也增添不確定因素。