〈美股早盤〉氣勢延續 道瓊、標普500同創新高 福特漲逾5%

美股周二 (4 日) 延續新年強勁氣勢，主要指數開盤續創高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.6%，標普 500 指數也漲近 0.4％，雙雙再探新高，那斯達克綜合指數於平盤震盪，費城半導體指數漲 0.6％。福特 (F-US) 開盤漲逾 5%，該公司宣布調高電動皮卡年產能。

疫情方面，隨著 Omicron 持續傳播，約翰霍普金斯大學數據顯示，美國周一 (3 日) 新增確診數超過 100 萬例，創下全球單日最高紀錄。但有看法認為，這項數據可能因為假期數據延遲而遭放大。

旅遊類股開盤齊彈升。截稿前，嘉年華 (CCL-US) 漲 4％，挪威郵輪 (NCLH-US) 漲 2％，美國航空 (AAL-US) 也漲近 3％。

繼周一飆升後，10 年期美債殖利率周二攀至 1.675％。美元受日圓貶值支撐，連續 2 天上漲，且一度站上 1 周高位。

中國公布 12 月財新製造業 PMI 重回擴張區間，並優於預期，重拾市場對全球經濟產出的信心，稍晚美國將接力公布最新 ISM 製造業 PMI 和 11 月 JOLTs 職位空缺報告，OPEC + 也將召開會議決定未來的增產規劃。

市場預計，因供應鏈瓶頸導致工廠產出受限，美國 12 月 ISM 製造業 PMI 估小幅下滑至 60，職位空缺數有望續攀新高。

《華爾街日報》稍早引述知情人士透露，因押注 Omicron 不會對需求造成太大影響，OPEC + 可能將 2 月增產規模再調升 40 萬桶 / 日。截稿前，布油期貨和 WTI 期貨均漲逾 1%。

個股方面，昨日表現強勢的蘋果 (AAPL-US)，周二開盤小漲 0.2％，蘋果昨日盤中市值衝破 3 兆美元，坐上全球市值龍頭寶座；因交付數據亮眼昨日大漲的特斯拉，開盤後則跌 0.7％。

Sea(SE-US) 受大股東騰訊減持消息影響，開盤重跌逾 7％；福特汽車 (F-US) 宣布將電動皮卡 F150 Lightning 年產能翻倍後漲逾 5％。

截至台北時間周二 (4 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 217.36 點或 0.59%，暫報 36802.42 點

那斯達克綜合指數上漲 4.91 點或 0.03%，暫報 15837.71 點

標普 500 指數上漲 18.44 點或 0.38%，暫報 4815.00 點

費半上漲 25.14 點或 0.62%，暫報 4052.36 點

台積電 ADR 上漲 2.81% 至每股 132.42 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.675％

紐約輕原油上漲 1.06％ 至每桶 76.89 美元

布蘭特原油上漲 1.16% 至每桶 79.90 美元

黃金上漲 0.51% 至每盎司 1809.30 美元

美元指數上漲至 96.335

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Under Armour(UAA-US) 早盤上漲 3.25％，至 21.93 美元。

Baird 將 UA 股票評等自「中立」(neutral) 上調至「優於大盤」(outperform)，看好 UA 獲利受惠於周期性復甦。

福特 (F-US) 早盤上漲 5.51％，至 22.97 美元。

福特汽車本周開始接受全電動皮卡 F150 Lightning 的訂單，預計今年上半年開始交付，並宣布將年產能翻倍至 15 萬輛。因反應熱烈，該公司此前將 F150 Lightning 預售量限制在 20 萬輛。

豐田 (TM-US) 早盤上漲 3.75％，至 193.28 美元。

豐田汽車預計周二公布 2021 年美國交車數據，市場看好豐田繼 1931 年以來首度擊敗通用汽車 (GM-US)，成為美國最大汽車銷售商。數據顯示，去年前三季，豐田汽車在美國售出 186 萬輛汽車，高於通用的 178 萬輛。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 12 月 ISM 製造業 PMI，預期 60.2，前值 61.1

台北時間 23:00 公布美國 11 月 JOLTs 職位空缺，前值 1103.3 萬人

華爾街分析：

Investment Advisors 副總裁 Heather Wald 表示，從投資角度來看，預計今年將更具挑戰性，很少有市場像 2019 年至 2021 年這段期間一樣，連續 3 年實現雙位數報酬率，在股市估值合理的情況下，隨著 Fed 加速收緊政策，預計明年標普 500 指數報酬率將更加保守，但相較於其他流動性資產，股票仍具有吸引力。

Insigneo Financial Group 首席資訊長 Ahmed Riesgo 稱，今年股市可能出現內部輪動 (internal rotation)，去年表現非常好的類股，今年可能會跑輸大盤並拖累市場，但多數股票將呈上漲。Riesgo 並預計，明年標普 500 指數報酬率將落在個位數中斷。