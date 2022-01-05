〈美股熱門股〉新款電動皮卡超搶手 福特祭增產計畫 股價飆漲逾11%

福特汽車周二（4 日）表示，由於消費者需求強勁，計劃將 F-150 Lightning 電動皮卡的年產能增加近一倍至每年 15 萬輛，消息帶動股價飆漲逾 11%，延續盤前漲勢。

福特宣布增產的舉動凸顯市場積極的需求訊號，同時也表明福特嚴重低估 F-150 Lightning ，導致現在才急忙增產。該款皮卡預定今年春季上市，最初的產量約為 4 萬輛，這是福特二度提出增產計畫。

福特美洲與國際市場總裁 Kumar Galhotra 受訪時表示，這款車受歡迎程度令人難以置信。

美銀證券（BofA Securities）分析師 John Murphy 在周二的一份報告中寫道，福特 F-150 Lightning 電動皮卡增產的好消息，是先前宣布 Ford + 轉型策略中令人鼓舞的證據，將該股目標價從每股 22 美元上調至每股 26 美元。

福特去年 12 月由於 F-150 Lightning 電動皮卡訂單太過熱絡，一度暫時停止接受預訂，當時約收到大約 20 萬輛的訂單。

福特除提升產能以應付訂單外，也將採取「分批預定流程」，訂購該款車輛的消費者需要先收到福特的邀請信後，再到福特官網帳號登錄，才能下單。

福特增產計畫趕在通用汽車 (GM-US) 推出旗下新款電動皮卡車 Chevrolet Silverado 前一天公布，較勁意味十足，不過後者預估要到 2023 年才會上市銷售，因此 F-150 Lightning 比較可能與通用的 GMC 電動悍馬車相抗衡。

F-150 Lightning 電動皮卡售價範圍較有彈性，以工作為取向的車型售價為 39,974 美元起，多數以消費者為中心的車型售價為 52,974 美元，最高規格版售價達 9 萬美元左右。

福特汽車表示，公司將在 24 個月內達到全球年產 60 萬輛電動車的能力，屆時將成為僅次於特斯拉 (TSLA-US) 的「北美第二大電動車製造商」。特斯拉去年銷售超過 90 萬輛電動車。

福特汽車 (F-US) 收高 11.74%，每股報 24.32 美元。