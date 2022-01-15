〈貴金屬盤後〉美連假前先出場 黃金收低 但避險情緒升溫 本週金價上升1.1%

黃金期貨價格週五 (14 日) 收低，係因投資者趕在美國連假三日前出售黃金，但黃金週線仍上升，為六週以來第五週收高。

美元整體走疲，以及美國零售銷售下降、消費者信心指數下降，這些提供了黃金早盤支撐力。

SAI 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在週五公布「毀滅性的美國零售銷售報告」後，黃金價格攀升，但隨後承壓於「新聞和長假前的獲利了結交易」，最終收低。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1816.50 美元，盤中高點達 1829.30 美元。週一適逢馬丁路德假日，美國商品市場無常規交易。

美國 12 月份零售銷售下降 1.9%。1 月份消費者信心指數自前月的 70.6 下降至 68.8。12 月工業生產下滑 0.1%。這些數據激勵黃金盤中一段時間走高。

本週交易最活躍黃金期貨價格上升 1.1%，在上一週下跌 1.7% 後，週線又拉回一些，在上週收低前，黃金已連續 4 週收高。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 24 美分或 1.1%，收每盎司 22.918 美元，本週升幅 2.3%。

Cieszynski 表示，受多種因素共同推動，本週黃金整體上出現不錯的漲勢，其中包括「投資者信心減弱」，讓資金從股票和加密貨幣等風險市場流回黃金等防禦性避險工具，以及「黃金天敵」美元稍微走軟。

他指出，黃金長期來抗通膨的避險作用與保值功能也回歸焦點，因為美國公布了 1982 年以來最高的消費者物價通膨數據，且生產者物價通膨接近 10%。

美國未來幾個月將收緊貨幣政策，投資者一直在為這點做準備，也在擔心各國央行抗通膨的成效。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，「雖然本週公布的高 CPI 和 PPI 只強化了市場對 Fed 作法將更鷹派的預期，但基本潛在情緒是 Fed 將會謹慎行事。」

雖然 Fed 可能比先前預期更積極的升息，但長期利率一直難以脫離負值領域，這支撐了金價。

ICE 美元指數週五上升 0.4%，但本週下降 0.6%。美元走疲有利於美元計價的黃金，因這可提高黃金對海外買家的吸引力。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 認為，美元兌其他主要貨幣走跌，係因市場已經在美元價格上反映了 Fed 收緊政策，現在市場將焦點轉向其他還沒啟動 QE 退場的國家央行。

借貸成本和通膨上升的前景令金融市場動盪，黃金一直具有相對彈性，因為這前景雖恐會削減黃金價格，但通膨和央行官員政策錯誤的可能性則支撐黃金買盤。

美國 10 年期公債殖利率週五上升至 1.768%，同樣不利於黃金，但並未令黃金大幅下挫。今年迄今黃金期貨價格約下跌 0.6%。

「儘管 Fed 更加激進，但目前的環境支持金價。對資產價格下跌和長期實際利率仍是遠低於 0 的擔憂情緒提供黃金支撐力。」Klearman 說。

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