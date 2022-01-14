〈貴金屬盤後〉美PPI增幅遜於預期 通膨恐見頂 黃金5日來首見收低

鉅亨網編譯許家華 2022年1月14號7點17分

黃金期貨價格週四 (13 日) 下跌，為 5 個交易日來首次收低，係因美國 12 月生產者物價指數 (PPI) 低於市場預期。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「可以說，多頭是看上黃金的避險特質，尤其考量到各國央行近期對事態嚴重的認知，但通膨現在看來可能接近峰值，這情況可能不會持續下去。」

「話雖如此，市場對 Fed 收緊政策的擔憂也可能見頂，這短期內會支撐金價，若金價突破 1833 美元就可能預示進一步上漲。」

美國 12 月躉售物價上升 0.2%，為 13 個月來最小增幅，或許是高通膨在接近 40 年高點後，終於要開始放緩的跡象。

該增幅也低於預期，根據《華爾街日報》調查，經濟學家預期 12 月 PPI 上升 0.4%。另外，12 月躉售物價年率增幅也自前月的 9.8% 下降至 9.7%，為疫情爆發初期以來，首次下降。

日前公布的數據顯示，美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%，令去年生活成本的增幅上升至 7%，近 40 年高點，令市場強化 2022 年也會持續高通膨的想法。

黃金向來被視為抗通膨的避險工具，但因後疫情時期，供應鏈遭遇瓶頸且消費者需求復甦，貨品和服務價格飆升，這情形也可能迫使 Fed 今年加速升息，一旦升息則恐令貴金屬價格承壓。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 5.90 美元或 0.3%，收每盎司 1821.40 美元。

週三黃金上漲 0.5%，為連續第四日收高，是去年 11 月 12 日止的連 7 漲後的最長上漲日數紀錄，並創交易最活躍黃金期貨自 12 月 31 日以降最高收盤價。

儘管如此，借貸成本和通膨上升的前景令金融市場動盪，在此環境下，黃金具有相對彈性。

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