〈美股熱門股〉迪士尼獲利成長速度堪憂 遭古根漢降評砍目標價

迪士尼周五（14 日）遭古根漢（Guggenheim Partners）降評並砍目標價，原因是古根漢擔憂迪士尼直面消費者（direct-to-consumer）與主題樂園業務成長停滯，消息影響迪士尼股價跌逾 2%。

古根漢分析師 Michael Morris 將迪士尼評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），目標價從每股 205 美元下調至 165 美元，反映出對迪士尼直面消費者與主題樂園業務利潤成長速度的最新看法，迪士尼的利潤成長速度仍低於 2024 會計年度分析師共識。

Morris 表示，根據迪士尼年度 10-K 文件，內容支出的成長幅度高於預期，2022 會計年度可能高達 330 億美元，認為這種費用不斷上升的情形可能會延續到 2023 會計年度，甚至更久。

此外，Morris 鑒於新冠疫情影響，下調迪士尼主題樂園營收，但仍看好主題樂園的需求，並表示該業務對創造長期價值有重要貢獻，然而旅遊緩慢回歸與高居不下的通膨壓力並未充分反映在共識預期中。

儘管獲利承壓，但 Morris 仍看見迪士尼電影與串流媒體服務的優勢，上調第一季國內用戶網路成長，預估多數新增用戶將會出現在去年年底，因為迪士尼去年底將串流媒體服務推向國際市場。

迪士尼 (DIS-US) 周五股價下跌 2.09%，每股報 151.94 美元。