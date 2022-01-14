〈財報〉花旗集團上季獲利大減26% 但投行業務強勁成長

花旗集團 (C-US) 14 日公佈的第 4 季獲利下降 26%，但仍超出市場預期，因為其投行業務的強勁成長緩解了支出增加帶來的衝擊。

截至 12 月 31 日當季，花旗集團獲利從去年同期的 43 億美元或每股 1.92 美元，降至 32 億美元或每股 1.46 美元。剔除剝離亞洲資產帶來的成本影響，該行每股獲利 1.99 美元。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，平均預期為每股獲利 1.38 美元。

花旗集團的投行部門在併購活動狂熱的背景下，上季表現強勁。受投資銀行費用飆升 43% 的推動，機構客戶集團營收增加了 4%。

一年前接任 CEO 的 Jane Fraser 正在推動「策略更新」方案，關閉美國以外的所有消費金融業務，以抵消較高支出帶來的損失。

花旗集團 14 日稍早表示，已同意將其在印尼、馬來西亞、泰國和越南的消費金融業務出售給新加坡銀行大華銀行。

加上這筆交易，該行已完成 Fraser 於 4 月宣布將放棄 13 家主要集中在亞洲消費業務中的 7 家的處分計畫。

Fraser 在財報聲明中說：「我們已經就策略更新做出最終決定，因為這與我們打算退出的市場有關。」

為了修復監管機構在其管理系統中發現的問題，該行已經花費好幾季的高額成本，導致投資人質疑補救措施還需要多少資金和時間。

剔除亞洲資產剝離的影響，第 4 季該行的經營開支猛增 8%。總營收較上年同期增加 1% 至 170 億美元。

財報公佈後，花旗股價下跌 3.5%。去年全年股價下跌 2%，而 KBW 銀行指數則是上漲 37%。