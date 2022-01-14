Fed官員釋出鷹派言論 美債殖利率繼續攀升

投資人持續注聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，美國國債殖利率 14 日早盤攀升。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.6 個基點至 1.745%。30 年期國債殖利率上漲 3.1 個基點至 2.085%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

費城 Fed 分行行長 Patrick Harker 表示，他認為今年 Fed 可能會升息 3 到 4 次。

在 Harker 之前，芝加哥 Fed 分行行長 Charles Evans 表示，他認為今年最有可能升息 3 次，但如果更多也可以。

這些談話是在關鍵通膨數據發布之後發表的。勞工部 13 日發布 12 月生產者物價指數 (PPI) 環比上漲 0.2%，略低於經濟學家預測的 0.4%。

然而，12 日公佈的 12 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 7%，為 1982 年以來最大年增率。

Embark Group 投資長 Peter Toogood 14 日表示，在物價壓力上升情況下，Fed 的鷹派言論「只是更符合實際一點」。

他表示，Fed「可能是在試圖口頭壓低債券殖利率，而非必須採取必要行動，然後可能希望這種口水式的操作有助於阻止殖利率曲線趨於陡峭。」

由於對 Fed 收緊貨幣政策的擔憂，10 年期國債殖利率自年初以來飆升。

14 日有更多經濟數據將公佈。12 月零售額將於美東時間上午 8:30 公佈；根據《道瓊》編制的估計值，經濟學家預計將下降 0.1%。11 月零售銷售額成長 0.3%，低於經濟學家之前預期的 0.9%。

12 月工業生產數據定於美東時間上午 9:15 發布。

密西根大學 1 月消費者信心指數初值則將於美東時間上午 10 點發布。