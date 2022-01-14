omicron四處傳播 聯合航空重啟機場員工疫苗接種計畫

隨著 omicron 變種病毒本週繼續在全美各地和公司內部傳播，聯合航空 (UAL-US) 開始在其一些最繁忙的機場再次為員工提供疫苗。

女發言人 Leslie Scott 說，這家總部位於芝加哥的航空公司正在其幾個最繁忙的航空樞紐提供新冠疫苗加強劑，包括：紐瓦克國際機場、小布希洲際休士頓機場、芝加哥奧黑爾國際機場和關島 Won Pat 國際機場。

聯航去年 8 月制訂了美國航空業最嚴格的疫苗要求，要求員工接種疫苗，除非獲得宗教或醫療豁免，否則會面臨解雇。聯航 67000 名美國員工中已有 96% 以上接種疫苗。

該公司在去年夏末停止了機場員工疫苗計畫。

Scott 表示，「我們正在採取另一個步驟，教育員工了解加強劑的重要性並使其易於使用。」該公司目前沒有為涵蓋加強劑而改變其對完全接種疫苗的定義。

在聯航重啟機場疫苗接種計劃之際，omicron 病毒在航空公司員工間迅速蔓延，導致從平安夜到 1 月第一周期間取消了 20000 次航班。

聯航 CEO Scott Kirby 10 日表示，該公司大約 67000 名美國員工有 3000 名因感染新冠病毒請假；在紐瓦克國際機場樞紐單日就有三分之一員工因染疫而請病假。他說，在強制接種疫苗之前，該公司平均每周有一名員工因新冠病毒相關疾病而死亡；但在過去 8 週內，沒有任何接種疫苗的聯航員工死於與病毒有關的原因。

達美航空 (DAL-US) CEO Ed Bastian 13 日表示，在過去 4 個星期裡，大約十分之一員工的新冠病毒檢測呈陽性，但症狀並不嚴重。

達美航空發言人 Morgan Durrant 說，達美航空在亞特蘭大總部附近的飛行博物館為員工及其朋友和家人提供疫苗接種。