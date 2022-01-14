〈美股盤後〉台積電ADR刷新高 科技股血染 那指收黑逾2.5%

聯準會 (Fed) 副主席提名人選布蘭納德週四 (13 日) 聽證會證詞偏鷹，科技股血流一片，四大指數終場全數收黑，道瓊跌逾 170 點，那指收黑逾 2.5%，台積電法說告捷，台積電 ADR 盤中與收盤皆創歷史新高。

聯準會副主席提名人選布蘭納德 (Lael Brainard) 週四出席參議院提名聽證會，當前的高通膨浪潮將持續到未來幾季，降低通膨是聯準會最重要的任務，她對 3 月升息抱持開放態度。

布蘭納德被視為聯準會最鴿派的成員之一，但她聽證詞與聯準會主席和官員態度一致，象徵其立場的轉變。

目前高盛、摩根大通和德銀皆預計聯準會今年將升息 4 次。芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週四也表示，聯準會貨幣政策立場處於抑制通膨不利的情況下，預測 2022 年升息三碼是不錯的，倘若數據改善不夠快，也可能升息四碼。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.19 億例，死亡數突破 551 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 96.0 億劑疫苗。

美國大法院阻止拜登對私人企業發布的疫苗令，此前，拜登政府下令要求雇員達 100 人或以上的美國企業必須在 1 月 4 日之前，確保員工完全接種或定期進行新冠病毒篩檢。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 176.7 點，或 0.49%，收 36,113.62 點。

那斯達克指數下跌 381.58 點，或 2.51%，收 14,806.81 點。

標普 500 指數下跌 67.32 點，或 1.42%，收 4,659.03 點。

費城半導體指數下跌 89.4 點，或 2.29%，收 3,811.8 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊下跌，資訊科技、非必需消費品和醫療保健板塊領跌，公用事業、必需消費品和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.90%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.42%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.23%。

道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.87%；Nike (NKE-US) 下跌 1.72%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.5%；波音 (BA-US) 上漲 2.97%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.07%。

費半成分股跌損不少。AMD (AMD-US) 下跌 3.44%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.09%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.44%；美光 (MU-US) 漲 0.54%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.36%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.26%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.54%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 開盤衝高逾 9%，一度上攻至 145 美元，締盤中新高，隨後其漲幅拉回，終場收紅 5.26% 至每股 139.19 美元，創下收盤歷史新高，換算價 769.58 元，折溢價率達 108.58 元。

台積電 (2330-TW) 公布第四季財報表現優異，每股稅後純益 6.41 元，再創單季歷史新高，今年第一季營運展望耀眼， 預估單季營收約 166 億至 172 億美元，季增 5.4% 到 9.2%，高於法人預期。

摩根大通半導體分析師 Gokul Hariharan 預計台積電 2022 年全年營收成長將高達 25%，因為台積電漲價有助於提高其平均售價，並從 Nvidia 和高通獲得更多訂單。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.90% 至每股 172.19 美元。儘管受到供應鏈限制的打擊，摩根大通分析師預測，蘋果在 2022 會計年度第一季營收達 1190 億美元，將打破打破前一年同期 1114 億美元的記錄。

福特 (F-US) 上漲 2.27% 至每股 25.02 美元。福特計劃增高電動汽車產量，包括 Mustang Mach-E 電動跨界休旅車和最暢銷電動皮卡 F-150。德銀還將福特列為 2022 年最佳汽車股之一。

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.75% 至每股 1,031.56 美元。特斯拉官網上刪除 Cybertruck 在 2022 年的生產計畫，可能推遲至明年生產。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 4.48% 至每股 131.37 美元。中國四大國有資產管理公司中國信達週四宣布退出認購螞蟻消費金融增資。

經濟數據

美國 12 月 PPI 年增 9.7％，預期 9.8％，前值自 9.6％上調至 9.7%

美國 12 月 PPI 月增 0.2％，預期 0.4％，前值自 0.8％上調至 1.0%

美國 12 月核心 PPI 年增 8.3％，預期 8％，前值自 7.7％上調至 7.9%

美國 12 月核心 PPI 月增 0.5％，預期 0.5％，前值自 0.7％上調至 0.9%

綠：美國 PPI 月率，藍：美國 PPI 年率 (圖：Zerohedge)

美國上周 (1/8) 初領失業金報 23 萬人，預期 20 萬人，前值 20.7 萬人

美國上周 (1/2) 續領失業金報 155.9 萬人，預期 173.3 萬人，前值自 175.4 萬人下修至 175.3 萬人

華爾街分析

Jefferies 在一份報告中表示，預計 Omicron 對勞動力市場的影響將是短暫的，但它們將在未來幾週內造成一些波動。

聯準會已暗示今年將積極應對通膨，包括升息與縮表。瑞銀策略師團隊週四發布報告稱，預計美國 10 年期美債殖利率將會變動，隨著投資者消化聯準會更鷹派的立場以及進一步升高通膨數據，美國通膨率可能在第一季見頂，並在年內回落。

Bleakley Advisory Group 分析師 Peter Boockva r 稱：「當聯準會不是股市朋友時，投資人就會逢高拋售，多檔大型科技股從週四午盤開始幾乎同時下跌。」

DWS 集團美國經濟學家 Christian Scherrmann 表示，持續的高通膨率和近期強勁的勞動力市場數據，強化聯準會鷹派說法，展望未來，Omicron 似乎將在 1 月甚至 2 月決定美國經濟的命運，但目前有關新冠變種病毒如何發揮作用的跡象表明，聯準會將持續退場，很可能最早在今年 3 月升息，這是自 2018 年 12 月以來首次。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)

