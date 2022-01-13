〈台積電法說〉今年營收估成長近3成、資本支出大增 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日舉行法說會，去年第四季、全年獲利再創新高，總裁魏哲家強調，供應鏈將維持較高的庫存水位較長一段時間，帶動台積電今年產能持續吃緊，年營收成長幅度最高逼近 3 成，優於產業平均。受法說展望樂觀激勵，台積電 (TSM-US) 在美股掛牌的 ADR 已上漲逾 4%，來到 137.88 美元。 《鉅亨網》整理出本場法說會的八大重點，讓讀者快速看懂。

去年 EPS 23.01 元創高

台積電公布去年財報，第四季稅後純益 1662.3 億元，季增 6.4%，年增 16.4%，每股純益 6.41 元，略優於外資預期，續創新高，毛利率 52.7% 貼近財測高標，營益率 41.7% 則超越財測預期；台積電 2021 年稅後純益 稅後純益 5965.4 億元，年增 15.2%，每股純益 23.01 元，等同每天開門營業賺進 16.3 億元，同寫新猷。

Q1 營收季增上看 9%

台積電公布第一季財測，營收將達 166-172 億美元，季增 5.4-9.2%，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元，相當於季增 4.5-8.3%，毛利率估達 53-55%，營益率 42-44%，雙率均將較去年第四季成長。

今年資本支出大增

台積電今年資本支出金額將達 400-440 億美元，相較去年 300 億美元，大增 33-46%。財務長黃仁昭指出，由於產業結構性需求增加，加上半導體含量增加，以及 5G、高效運算等應用驅動，使得資本支出大增，其中 70-80% 將用於 2/3/5/7 奈米等先進製程產能，10% 用於先進封裝製程，另外 10% 則用在特殊技術製程。

今年營收增幅最高接近 3 成

魏哲家預估，今年整體半導體產業 (不含記憶體) 將成長 9%，晶圓代工產業估成長接近 20%，台積電受惠手機、高效運算、物聯網及車用等各平台需求強勁，營收成長則將優於產業平均，估成長 24-29%。長期毛利率目標也提升至 53% 以上。

3 奈米下半年如期量產

先進製程進度方面，總裁魏哲家表示，台積電 3 奈米將在今年下半年量產，客戶參與度高，相較 5 奈米，3 奈米量產第一年會有更多新產品設計定案，而強化版的 3 奈米 (N3E) 量產時間將在 3 奈米量產一年後。

持續擴充 28 奈米產能

成熟製程方面，魏哲家表示，看好 28 奈米製程長期將受許多需求驅動，因此將在南京廠、台灣及日本等地擴充 28 奈米產能。外界憂心是否面臨供過於求，魏哲家認為，5G、高效運算應用及終端裝置半導體含量增加，加上多鏡頭帶動 CMOS 需求，許多因素推升成熟製程需求成長，他強調，28 奈米將是嵌入式記憶體應用的「甜蜜點」。

英特爾擴大自製產能已納考量

對於英特爾 (INTC-US) 委外代工的同時，也計畫擴大晶圓代工產能，魏哲家回應，台積電都是公平對待客戶，對 IDM 客戶也一樣，可理解 IDM 客戶擴大 insourcing (自製產能供應) 的考量，產能擴充規劃都已將這些因素考慮在內，不會依靠單一客戶或產品。

日本合資設廠是特殊案例

關於海外設廠方面，董事長劉德音首度回應與 Sony 在日本合資設廠議題，直言這是特殊案例，Sony 是台積電在日本非常大的客戶，也有獨特技術，有助降低當地設廠的營運成本及拉升學習曲線；至於在歐洲是否也會循合資蓋廠路線，劉德音僅表示，台積電通常都是建立 100% 持股的晶圓廠，歐洲設廠還在非常早期評估階段，要考量許多因素，首要是客戶需求。

