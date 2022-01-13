豐田連續2年登上全球新車銷售寶座！德國福斯再度落敗

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 集團連續兩年蟬聯全球新車銷售冠軍，再度擊敗德國福斯 (Volkswagen) 集團。

德國福斯週三 (12 日) 公布 2021 全年集團整體的新車銷售數字，合計台數約 888 萬輛。豐田集團 (包含大發工業、日野汽車) 光是 2021 年 1 到 11 月，新車累計銷量就已達到 956 萬輛左右。

全球主要的汽車製造商在 2021 年都飽受晶片短缺之苦，並被迫減產，豐田集團也不例外，但該集團透過向零件廠商下達縝密的生產計畫等努力，把供應鏈相關影響降至最低。

另外，豐田 2021 年在美國市場的新車銷量更超越通用汽車 (GM-US) 、稱霸全美，這是首度有國外車廠在美國的年度銷售表現奪冠。

回顧 2020 年，豐田汽車的全球銷量受疫情影響而小幅下滑，但與其他車廠相比，豐田的減幅相對較小，而得以在睽違 5 年之後再度登上全球新車銷量的龍頭寶座。

另一方面，主要市場的銷量減少，對福斯集團衝擊不小。福斯 2021 年在中國市場的新車銷售年減 14.1% 至 330 萬輛左右，西歐市場年減 2.7% 至 286 萬輛左右。

以品牌來看，福斯乘用車年減 8.1% 至 490 萬輛左右，保時捷則年增 10.9% 至 30 萬輛左右。

2021 年福斯集團大力發展的電動車 (EV) 在全球賣出約 45 萬輛、是 2020 年的 2 倍水準；插電式油電車 (PHV) 則賣出約 31 萬輛、年增 61%。