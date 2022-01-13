中國2021年電動車銷量創新高 數量為2020年的2.6倍

最新統計顯示，中國新車市場在 2021 年共賣出約 291 萬輛電動車，是前一年的 2.6 倍，創下歷史新高，主因是中國整體新車市場出現睽違 4 年的成長，以及中國政府推動的新能源車普及政策奏效。另外，美國市場的電動車銷售去年也大增 87%，顯著成長。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 週三 (12 日) 公布的統計數據，中國 2021 年的整體新車銷售年增 3.8% 至 2627 萬輛。在晶片不足的干擾之下，燃油車銷量難有突破，但是電動車等新能源車的銷量彌補了這塊空缺。去年插電式油電車 (PHV) 在中國市場賣出 60 萬輛，是前一年的 2.4 倍。扣除新能源車的銷量之後，中國 2021 年的燃油車等新車銷量年減 5%。

中國國家主席習近平曾表示，發展新能源車是中國從「汽車大國」跨向「汽車強國」的必經之路。中國當局規定汽車製造商的製造銷售當中，有一定比例必須是新能源車，而原本計劃在 2020 年底結束的銷售補助金也決定延長 2 年。

價格約介於 3 萬到 5 萬人民幣之間的廉價電動車正接連投入新車市場，而特斯拉 (TSLA-US) 等高級電動車在中國市場的銷量也持續增長。全球電動車整體銷量，預估有 6 成都集中在中國市場。

此外，歐美市場的電動車銷量也持續擴張。根據美國汽車經銷協會 (NADA)11 日公布的數據，美國 2021 全年的新車銷量年增 3.2% 至 1493 萬輛；若以 NADA 數據作為估算基礎，全美電動車銷量年增 87% 至 43 萬輛。

日本市場的電動車銷量相對較低。2021 全年的日本國內新車銷量 (含排氣量 660cc 以下的 K-Car) 年減 3% 至 444 萬輛，當中電動車 (EV) 銷量年增 49%，但總數僅 2 萬輛左右。