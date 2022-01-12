〈美股早盤〉通膨續飆高但符預期 美股高開 道瓊漲百點

美國上月通膨率攀上 7%，續刷 39 年新高，但大致符合市場預期，因此主要指數並未出現劇烈震幅，美股周三 (12 日) 全數高開。截稿前，道瓊工業指數漲 140 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲 0.3％，費城半導體指數漲 1.3％。

美國 12 月 CPI 年增率達 7%，符合市場預期，並寫近 40 年最高紀錄，月增率報 0.5%，略高於市場預期的 0.4%。不含食品和能源價格的核心 CPI 則較去年同期增長 5.5%，創 30 年新高。

10 年期美債殖利率在數據公布後溫和上漲，截稿前下滑至 1.720％，美元指數跌 0.3%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 昨出席參院聽證會時保證，必要時將介入控制物價上揚，並重申央行會採用政策工具來使通膨降溫，確保通膨不會根深蒂固。

鮑爾昨日言論不如市場設想的鷹派，為科技股帶來提振，並引領主要指數反彈。周三開盤後，大型科技股小幅上揚，截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.2%，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)均漲逾 1%。

個股消息面，Ocugen(OCGN-US) 開盤大漲 9％，最新試驗顯示，其與合作夥伴 Bharat Biotech 共同研發的疫苗加強針 Covaxin，能有效中和 Omicron 和 Delta 變種病毒。

截至台北時間周三 (12 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 145.73 點或 0.40%，暫報 36397.75 點

那斯達克綜合指數上漲 80.69 點或 0.53%，暫報 15233.70 點

標普 500 指數上漲 14.54 點或 0.31%，暫報 4728.68 點

費半上漲 48.70 點或 1.26%，暫報 3924.14 點

台積電 ADR 上漲 1.61% 至每股 131.25 美元

10 年期美債殖利率下滑至 1.720％

紐約輕原油上漲 1.02％ 至每桶 82.05 美元

布蘭特原油上漲 0.55% 至每桶 84.18 美元

黃金上漲 0.11% 至每盎司 1820.50 美元

美元指數下跌至 95.32

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

DoorDash(DASH-US) 早盤上漲 3.92％，至 149.27 美元。

Evercore ISI 以估值低、基本面強勁等因素為由，將 DoorDash 列入其戰略行動和定位領先名單，並上調股票評級至「優於大盤」(outperform)，目標價為 256 美元，較周二收盤價溢價 78%。

滴滴 (DIDI-US) 早盤上漲 5.10％，至 5.15 美元。

有報導傳出，滴滴正在針對赴港 IPO 與香港交易所進行討論， 消息人士透露，上市時間點可能落在第 2 季，上市相關財務條款還在擬定中。

飛利浦 (PHG-US) 早盤下跌 14.68％，至 33.08 美元。

飛利浦警告，供應鏈瓶頸和呼吸器產品召回，恐使 Q4 利潤遭到影響，預計去年 Q4 調整後 EBITDA 將達 6.5 億歐元，年減 43%，全年銷售額估 172 億歐元，年減 12%。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 CPI 年率報 7％，預期 7%，前值 6.8%

美國 12 月 CPI 月率報 0.5%，預期 0.4％，前值 0.8%

美國 12 月核心 CPI 年率報 5.5％，預期 5.4%，前值 4.9%

美國 12 月核心 CPI 月率報 0.6%，預期 0.5％，前值 0.5%

綠：美國 CPI 月率，藍：美國 CPI 年率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:30 公布美國當周 EIA 原油庫存變動，前值 - 214.4 萬桶

華爾街分析：

以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊 (Barclays Plc) 策略師團隊表示，就目前來說，對鷹派聯準會的重定價很可能已經完成，具有彈性的企業收益應該有助於股市反彈。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，通膨高得令人感到不安，這恐對成長股帶來負面影響。隨著財報季到來，他正在觀察高通膨是否對企業獲利造成影響。