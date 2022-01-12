跟上油價漲勢 美國產油商擴大頁岩裂解投入

研究數據顯示，隨著油價飆升至每桶 80 美元以上，美國油氣生產商正在加速提升德州西部的二疊紀盆地和美國最大頁岩油田新墨西哥州的新油井工程，以趕上這波油價熱潮。

Tudor, Pickering, Holt and Co. 的分析師表示，12 月二疊紀盆地施工中的壓力泵數量比上個月增加了 5%。壓力泵是完成一口油井的最後步驟之一。

二疊紀盆地將佔今年美國每天高達 90 萬桶新增產油量的絕大部分。政府數據顯示，由於與颶風相關的減產以及疫情期間需求暴跌，去年產量下降至約每天 1118 萬桶。

隨著石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國近幾個月來努力實現增產目標，頁岩油產出增加。哈薩克和利比亞的動盪引發對供應的擔憂，使美國油價從一年前的每桶 53 美元升至每桶 81 美元以上。

壓力泵浦單位，或稱為裂解機具 (frac spreads)，是使用水、沙子和化學品來裂解頁岩並釋出內含其中的石油和天然氣。石油公司已經大幅減少已鑽探但未完成的油井，裂解機具的增加顯示裂解活動加快。

TPH 分析師 Taylor Zurcher 在報告中寫道：「與典型的季節性標準相反，12 月份美國裂解機具數量逐月改善，這幾乎完全是由於二疊紀盆地業務持續走強所致。」

第三大裂解商 NexTier Oilfield Solutions 上週預測第 4 季銷售額和收益將高於預期，告訴投資人需求推動設備利用率超過 90%。

Sankey Research 石油分析師 Paul Sankey 發表報告表示，上個月競爭對手 ProPetro 控股公司也指出正在「擺脫困境」。

美國銀行分析師本週預測，全球鑽井和完工支出將增加 22%，為 2006 年以來最強勁的同比增幅。