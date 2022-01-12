汽車庫存吃緊 美國12月新車交易價格創新高

根據汽車產業諮詢公司 Kelley Blue Book 在週二 (11 日) 發布的報告，受惠於豪華汽車的銷售強勁，美國去年 12 月新車的平均交易價格年增近 14%，創下新高。

報告中指出，由於消費者需求穩健，以及新車庫存仍然吃緊，美國 2021 年 12 月新車平均交易價格達到 47,077 美元，較 2020 年同期增長了近 14%，創下歷史新高。

報告中也表示，豪華汽車的銷量約佔 12 月總銷量的 18.4%，通常美國豪華汽車的銷量會在每年最後 2 個月內出現增長，從而推高了平均價格。

若是不包含豪華汽車，則美國 12 月新車平均交易價格為 43,072 美元，略低於 11 月創下的歷史新高。

在全球半導體晶片短缺和供應鏈瓶頸持續的情況下，美國汽車業受到嚴重衝擊。在消費需求旺盛之際，汽車庫存卻難以跟上，因而導致汽車價格飛漲。

報告中也指出，在過去 6 個月中，每月消費者支付的平均價格，都高於製造商建議零售價 (MSRP)，因為經銷商持續將價格維持在不低於 MSRP。

諮詢公司 J.D. Power 與 LMC Automotive 在先前一份報告中表示，美國 12 月可能比去年同期下降 17.7% 至 2,923,600 萬輛。J.D. Powers 數據分析部門總裁 Thomas King 表示，在供應有限的情況下，需求旺上促使價格不斷高漲，進而影響銷量。

LMC Automotive 全球車輛預測部門總裁 Jeff Schuster 表示，Omicron 病例激增的風險，可能對稍微改善的晶片荒現況再度造成傷害。