獲券商升評 分析師列4大理由看漲DoorDash 激勵股價漲逾7%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash(DASH-US) 週二 (11 日) 股價漲逾 7%，盤後續揚，係因獲得 Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 調升其股價評級至「優於大盤」，目標價 256 美元，幾乎是週二收盤價的 2 倍。

即使因升息預期，致使近期成長型股票受創慘重，但 DoorDash 週二仍上漲 10.19 美元或 7.64%，收 143.64 美元。

Mahaney 列出 DoorDash 穀價看漲的 4 大理由：

首先，該股較之前的峰值下跌了約 40%，本益比幾乎跌至谷底，約 2023 估計銷售額的 6.6 倍，以及 2023 年預估訂單價值總額的 0.8 倍。

再者，Mahaney 認為 DoorDash 是一個「強大的基本面資產」，也證實是新冠疫情結構下的大贏家。即使餐廳在 2021 年重新開張，但該公司仍有強勁成長，且其 DashPass 訂閱服務目前擁有 900 萬用戶，應可在經濟更全面重啟時抵抗產業需求下降的衝擊。

第三點利多是，該公司除了其傳統市場，也正在大幅擴張。他指出，在熟食外賣項目以外，雜貨運送量約佔整體運送量 12%。

Mahaney 認為，該公司的 DoorDash Drive 白牌物流服務增長強勁，並該公司因收購 Wolt 和一些內部創舉，而顯見其國際成長。

尤其重要的是，Mahaney 寫道，鑑於第三方數據以及 Omicron 變種病毒可能令需求增加，他「有充分的信心」認為華爾街對其 12 月至 3 月季度的估計存在調升的空間。