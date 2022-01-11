〈美股盤後〉科技股尾盤急拉 那指奮力收紅 台積電ADR漲逾1%

美股周一 (10 日) 尾盤急拉，道瓊、標普跌幅收斂，科技股為主的那斯達克綜合指數奮力翻紅，止住連日跌勢，從低點反彈幅度達到 2.7%，寫下 2020 年 2 月 28 日迄今盤中最大彈升幅度。油價下跌，比特幣跌破 4 萬美元，金價、美元收高。

美國 10 年期公債殖利率午盤滑落低於 1.8%，逢低買盤浮現，道瓊早盤一度跌 592 點、標普一度跌 2%，但午盤幾乎收復所有失地，那指已自 11 月高點回跌逾 9%，在接近技術關卡 之前反彈，輝達、特斯拉 (TSLA-US)、蘋果都翻紅。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於美東周二晚間 10 點，出席參議院任命聽證會。根據 Fed 周一發布的預先準備證詞，鮑爾將向參議員表示，美國勞動力市場強勁，必須前瞻性考量政策，「將以工具支持經濟和就業市場，確保通膨不會扎根。」

雖然獲得兩黨支持的鮑爾可望輕鬆獲得確認，但在 Fed 將啟動幾十年來最劇烈的政策急轉彎之際，預料會遭遇一連串拷問。Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任副主席的任命聽證會預定周四舉行。

紐約聯準銀行周一公布的 12 月調查顯示，美國消費者對未來一年通膨預期保持穩定在 6%，先前連續 13 個月漲勢中止，而且對未來三年的平均通膨率預估值也持穩於 4%。此外，民眾對就業前景更樂觀，預料未來一年內失業的機率從 11 月調查的 12.9% 下降到 11.6%。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診數飆破 3.091 億例，死亡數突破 549.29 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 94.4 億劑疫苗。

紐約發現 Omicron 感染病例一個月後似乎已經觸頂，五大區域的急診室七日平均人數較 12 月底大幅下滑，不過急診病房量能壓力仍沉重。路透統計顯示，美國 COVID-19 住院人數突破 13 萬 2646 人，改寫去年 1 月的歷史紀錄。

周一 (20 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 162.79 點，或 0.45%，收 36,068.87 點。

標普 500 指數下跌 6.74 點，或 0.14%，收 4,670.29 點。

那斯達克綜合指數上漲 6.93 點，或 0.05%，收 14,942.83 點。

費城半導體指數上漲 9.06 點，或 0.24%，收 3,805.39 點。

標普 500 指數 8 個類股大多收低，工業類股跌 1.13% 最重，不過健康照護、科技和通訊服務類股收高。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.01%；Meta(原臉書)(FB-US) 跌 1.12%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.07%。

道瓊跌多漲少。Nike(NKE-US) 重挫 4.16%；波音 (BA-US) 跌 2.87%；Visa(V-US) 跌 2.3%。Merck(MRK-US) 跌 2.58%；聯合健康 (UNH-US) 跌 1.4%。

費半成分股漲跌各半。ASML(ASML-US) 跌 3.83%；科沃 (QRVO-US) 跌 2.02%；Wolfspeed(WOLF-US) 跌 2.02%。英特爾 (INTC-US) 跳漲 3.31%；德儀 (TXN-US) 漲 1.96%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.56%。

台股 ADR 收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.22%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.62%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.09%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.18%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 盤後跳漲逾 4%，該公司宣布延攬美光 (MU-US) 主管 David Zinsner 為財務長，現任財務長 George Davis 將在 5 月退休。客戶運算部門主管 Gregory Bryant 本月底離職。

台積電 ADR(TSM-US) 收高 1.22% 至每股 125.01 美元。該公司將在周四舉行法說會，根據周一公布資料，去年 12 月、第 4 季和全年營收同步寫新高，反映漲價效應。12 月營收 1553.82 億元 (月增 4.8%、年增 32.4%)，第 4 季營收 4381.88 億元 (季增 5.67%、年增 21.2%)，全年營收 1.58 兆元 (年增 18.5%)。

Take-Two 宣布收購「開心農場」發行商 Zynga，含債務在內總價 127 億美元寫下遊戲產業歷來紀錄，以每股計算的出價則為 9.86 美元，比上周五溢價 64%。併購利多帶動 Zynga(ZNGA-US) 股價飆漲 40.67% 至每股 8.44 美元，Take-Two(TTWO-US) 則下挫 13.13%，報每股 142.99 美元。

Take-Two 宣布收購 Zynga，「俠盜獵車手」和「開心農場」兩款熱門遊戲可望成為一家親。(圖: AFP)

莫德納 (MRNA-US) 大漲 9.28% 至每股 233.70 美元，該公司宣布針對 Omicron 研發的疫苗將在秋季之前問世，很快就會展開臨床試驗。

同為 COVIV-19 疫苗商的 Novavax(NVAX-US) 也傳來好消息，執行長 Stanley Erck 周一表示已向 10 國家監管機構申請緊急使用授權（EUA），預估未來 90 天內將全數獲准，該股收高 6.54% 至每股 134.99 美元。

Lululemon(LULU-US) 下挫 1.91% 至每股 348.43 美元，盤中一度重挫近 9%。該公司周一警告，由於 Omicron 變異株導致門市營業時間縮短、人力短缺，第 4 季營收和 EPS 恐落在財測區間低檔。

華爾街分析

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 建議投資人逢低買進，花旗分析師 Kristen Bitterly 也抱持類似看法，表示那斯達克 100 指數 2022 年首周回跌將近 4.5%，有 38 檔個股從 52 周高點回跌 50%、65 檔從高點回跌逾 10%，「若趁著市場回檔布局優質個股，例如獲利可望持續成長的資安或支付類股，有機會斬獲兩位數報酬率。」

華爾街預期 Fed 將加速抽銀根，高盛預估 Fed 今年將升息四次，而且可能從 7 月開始縮減資產負債表，使美股早盤承受壓力。

Defiance ETFs 投資長 Sylvia Jablonski 說，關於利率存在一些實質風險，但仔細觀察一些大型科技股，仍擁有龐大現金部位。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主