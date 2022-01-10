聚焦通膨數據和Fed人事聽證 美債殖利率繼續走升

美國國債殖利率 10 日早盤攀升，投資人將注意力轉向本周通膨數據和聯準會 (Fed) 主席 Jerome Powell 在參議院的證詞。

指標 10 年期美國國債殖利率一度上漲 2 個基點至 1.7975%，進逼 1.8% 水準。30 年期國債殖利率攀升 3 個基點至 2.1469%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Powell 的參議院提名聽證會定於美東時間 11 日上午 10 點舉行。Fed 理事 Lael Brainard 被提名 Fed 副主席一職的聽證會則是美東時間 13 日上午 10 點舉行。

12 月消費者物價指數 (CPI) 定美東時間 12 日上午 8:30 公佈。12 月生產者物價指數 (PPI) 定於美東時間 13 日上午 8:30 公佈。通膨數據如果繼續走高，可能會促使 Fed 提前升息。

Alvine Capital 投資委員會主席 Stephen Isaacs 10 日表示，Fed 的貨幣政策行動「無可救藥地落後於曲線走勢」，「人們對 Fed 突然立場大轉彎而感到困惑，但其實道理很簡單：Powell 正在等待他的職位獲得確認。」

他表示，預計 2022 年會升息 3 到 4 次，然後 2023 年再升息 3 次，聯邦基金利率可能會達到 2% 的水平。他並預計 10 年期美國國債殖利率之後將高達 3%，認為這有助於控制通膨，但不至於會「抑制經濟成長」。

10 日拍賣 600 億美元 13 週票據和 510 億美元 26 週票據。