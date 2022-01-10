高盛估Fed今年升息4次 料7月或更早縮表

根據高盛 (Goldman Sachs) 的報告，美國聯準會 (Fed) 在今年預期將升息 4 次，並從 7 月開始縮減資產負債表行動，或是甚至更早。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在一份研究報告中表示，美國勞動力市場改善快速，並且 12 月的 FOMC 會議紀要釋出了的鷹派訊號，都表明 Fed 將會加快貨幣政策正常化的行動。

「因此，我們將縮表的時間預測從 12 月提前至 7 月，甚至有可能更早。我們目前預測在 3 月、6 月和 9 月都會看到升息的情況，並且 12 月也將再度升息。」Hatzius 說道。

Fed 官員在 12 月的會議紀要中暗示，準備較上一輪收緊貨幣政策時更快採取行動，以防止在高通膨和接近充分就業的情況下，美國面臨經濟過熱。會議紀要中也顯示，官員們也認為，縮減 8.8 兆美元資產負債表的時機，可能較委員會先前的經驗「更加接近升息」的行動。

不過，高盛對於最終資金利率的預測維持在 2.5% 至 2.75% 不變。Hatzius 表示，即使 4 次升息，對 2022 年的利率路徑也僅略高於市場定價，但在隨後幾年的差距將顯著擴大。

摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，勞動力市場顯然非常緊俏，該行原先預估 6 月啟動疫後首次升息，如今轉而預測 3 月就會升息，隨後逐季升息。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 和花旗 (Citigroup) 經濟學家表示，12 月美國失業率降至 3.9% ，失業水準已是疫情爆發前迄今的低檔，兩家銀行也改口，如今預測 3 月將啟動升息。