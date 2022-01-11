嬌生旗下醫療設備部門結盟微軟 打造數位手術解決方案

嬌生旗下醫療設備部門（JJMDC）周一（10 日）宣布，將與微軟合作，近一步推動與拓展 JJMDC 安全和規的數位手術生態系統，微軟將助其時間推動創新的新願景，提高技術、改善工作流程，並增強手術決策，提升客戶體驗與公司營運。

JJMDC 的創新醫療技術是透過新一代機器人、先進儀器與技術，再加上數據分析所打造出的數位醫療解決方案，該部門業務包括包括骨科、眼科與介入解決方案。

嬌生資訊長（CIO）兼全球醫療設備副總裁 Larry Jones 表示，與微軟的合作將助公司數位技術提升至新水準，未來將打造一流的創新外科手術統一平台。

微軟作為戰略合作夥伴，幫助 JJMDC 建構數位手術平台與務聯網設備連接，並透過微軟雲端服務（包括 Azure、人工智慧、機器學習）、微軟 365 與 Dynamics 365 等技術，實現醫療創新合作。

嬌生醫療設備事務、數位創新辦公室負責人 Peter Schulam 說，JJMDC 正在塑造醫療技術更智慧、更少入侵性、更客製化的新未來。

嬌生進行分拆計畫 分析師點出兩原因稱有風險

去年繼奇異（General Electric）與東芝（Toshiba）宣布分拆消息後，嬌生也跟進將旗下消費者保健部門與製藥部門分家，然而嬌生分拆消息對股價提振消果卻不大，分析師點出原因包括投資人不看好分拆後的獲利能力，以及目前纏身官司賠償問題。

金融服務公司 Cantor Fitzgerald 分析師 Louise Chen 表示，企業應該磚具自己的核心競爭力實現多元化，並認為分拆消費者保健部門可能會帶來一些風險，因為市場投資人尚未信任嬌生分拆兩家公司後的獲利能力。

Louise 也提到，分拆還有其他潛藏的不利因素，過去幾年，嬌生一直面臨各種法律訴訟，直至今日仍有進行中的案子，恐有支出大筆和解金的疑慮。

到目前為止投資人對嬌生分拆計劃的反應較為溫和，自消息傳出後，該公司股價僅小幅上漲。

其實嬌生分拆消息並未讓華爾街分析師們感到意外，Oppenheimer 醫療保健股策略分析師 Jared Holz 表示，各家分析師多年來一直在討論嬌生分拆，消息本身並不意外，重要的是分拆的時機點。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 股價略跌 0.86%，每股暫報 172.45 美元，微軟 (MSFT-US) 下跌 2.55%，每股暫報 305.90 美元。