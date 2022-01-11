Rivian全年產量未達標、營運長離職 盤後一度跌破發行價

Rivian 宣布 2021 年生產目標未達標，並且證實營運長在衝刺產量的階段離職，利空衝擊 Rivian 周一 (10 日) 盤後股價挫跌逾 3%。

Rivian 盤後公布表示，2021 年最終產量為 1015 輛，未達原本預估的 1200 輛。完成生產的汽車中，有 920 輛已經交到車主手中。

Rivian 上個月就曾預告全年生產無法達標，該公司主管表示，目前面臨供應鏈瓶頸，不只如此，電池設計複雜也提高增產難度。

另外，華爾街日報 (WSJ) 報導，在 Rivian 衝刺產量的同時，從 2020 年 3 月起擔任營運長的 Rod Copes 已在上個月離職。Rivian 稍後證實此消息，表示 Copes 規劃退休已有好幾個月的時間，團隊有所準備，目前職務分攤到各領導成員身上。

Rivian 股價周一收低 5.61% 至每股 81.44 美元，目前市值約 733 億美元。該股盤後再跌 3.29%，報每股 78.76 美元，期間一度重跌 5%、摜破每股 78 美元的首次公開發行 (IPO) 價格。

Rivian 11 月風光上市，市值曾突破 1000 億美元，但之後行情震盪，今年截至周一收盤共下挫 21%。主要客戶兼投資人亞馬遜 (AMZN-US) 最近表示，已和 Stellantis(STLA-US) 簽約 2023 年採購電動貨車。

此外，Rivian 雖然有率先推出 R1T 電動皮卡的優勢，但對手正急起直追，福特 (F-US) 計劃今春銷售 F150 電動版，通用 (GM-US) 上周也透露，Silverado 皮卡的電動版將在 2023 年首次亮相。