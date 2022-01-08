〈美股盤後〉非農報告嚇壞債市 標普新年首週開局2016年來最差

美國週五 (7 日) 公布的 12 月非農就業報告喜憂參半，美元延續跌勢，美債殖利率飆升，美股早盤低開，特斯拉、Nvidia 和 Alphabet 等大型股下跌，費半大跌 2.88%，標普指數收黑 0.41%，連續第四個交易日跌勢，週跌 1.9%，創自 2016 年以來最差的首週開局。

非農數據顯示，非農新增就業人數為 19.9 萬人，遠遜預期 40 萬人，12 月平均時薪月增 0.6%，高於預期 0.4%，11 月平均時薪成長也被上修，加上失業率 (3.9%) 下降幅度超過預期，凸顯勞動力市場漸趨緊俏。

自新冠疫情爆發以來，美國失業率首次降至 4% 以下，美國總統拜登週五宣布取得上任首年經濟勝利，並相信聯準會 (Fed) 有能力改善通膨問題。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週五表示，她支持逐步升息，比上一次更早地進入縮表階段，希望升息 1、2 次後才開始調整資產負債表。

華爾街分析師認為，這份非農報告將為鷹派官員提供數據證明，聯準會 3 月升息已成市場共識，聯邦基金期貨投資人預測聯準會於 2022 年 3 月首次升息機率約為 75%。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.01 億例，死亡數突破 547 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 93.9 億劑疫苗。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 4.81 點，或 0.01%，收 36,231.66 點。

那斯達克指數下跌 144.96 點，或 0.96%，收 14,935.9 點。

標普 500 指數下跌 19.02 點，或 0.41%，收 4,677.03 點。

費城半導體指數下跌 112.7 點，或 2.88%，收 3,796.3 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，以能源、金融和公用事業領漲，非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎持平。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.099%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.051%。

道瓊成分股多收黑。家得寶 (HD-US) 下跌 2.99%；Nike (NKE-US) 下跌 2.53%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.35%；Visa (V-US) 下跌 1.27%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.67%。

費半成殺盤重心。AMD (AMD-US) 3.11%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.30%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.06%；美光 (MU-US) 下跌 1.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.98%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.54%。

台股 ADR 多跌勢猛烈。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.87%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.02% 至每股 213.86 美元。莫德納執行長 Stephane Bancel 指出，加強針效力頂多只有幾個月的效期，已接種第三劑疫苗的民眾有必要施打第四劑加強針。

花旗 (C-US) 上漲 1.32% 至每股 65.78 美元。花旗集團 (Citigroup) 週五發送的一份備忘錄，提醒美國員工必須在於 1 月 14 日前呈交接種證明，沒有遵守規定的員工將放無薪假並在月底遭裁員。

GameStop (GME-US) 週四傳出有意進軍非同質化代幣 (NFT) 市場，並建立加密貨幣合作夥伴關係，該公司股價大漲 7.34% 至每股 140.62 美元。

Sonos (SONO-US) 下跌 0.66% 至每股 28.68 美元。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.53% 至每股 2,740.34 美元。美國國際貿易委員會 (USITC) 週四裁定，Google 侵害無線家庭音響設備大廠 Sonos 專利，涉及侵權的 Google 產品將不得進口或銷售。

外媒引述消息人士報導，社交媒體平台 Reddit 可能最快 3 月上市，IPO 承銷商選擇摩根士丹利和高盛，預測上市估值可能高達 150 億美元。

經濟數據

美國 12 月非農新增就業報 19.9 萬人，預期 40 萬人，前值自 21 萬人上調至 24.9 萬人

失業率報 3.9%，預期 4.1％，前值 4.2％

平均每周工時報 34.7 小時，前值 34.8 小時

平均每小時薪資年增率報 4.7％，預期 4.2％，前值 4.8％

平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.4％，前值自 0.3％上修至 0.4%

勞動參與率報 61.9％，預期 61.9%，前值 61.8％

華爾街分析

聯準會鷹派會議紀要和非農報告令本週股市、債市動盪不安，10 年美債殖利率連續五個交易日飆升，攀抵 2020 年 1 月 (新冠疫情爆發) 以來最高。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 表示：「如果 10 年期美債殖利率持續突破 2%，這表明投資者真的開始擔心持續通膨。」

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 說，今天的數據證實聯準會的結論，即儘管自 2020 年 2 月以來就業崗位短缺，但勞動力市場已經復甦。

Lombard Odier Asset 資產管理宏觀經濟部門主管 Florian Ielpo 表示，1 月首週通常是股市表現積極的一週，但 2022 年沒有出現往年常見的年初反彈，科技成長股首當其衝，但價值股受益。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主