美失業率降至3.9% 拜登宣布經濟勝利

自新冠疫情爆發以來，美國失業率首次降至 4% 以下，美國總統拜登週五 (7 日) 宣布取得上任首年經濟勝利，並相信聯準會有能力改善通膨問題。

美國週五公布 12 月非農就業報告遠遜預期，失業率達 3.9%，創 2020 年 2 月來新低，美國總統拜登表示：「今天是美國經濟復甦歷史性的日子。」拜登自去年 3 月簽署 1.9 兆美元新刺激法案，又在 11 月簽署價值 1 兆美元的基礎建設法案，在其上任首年協助創造 640 萬個就業崗位。

然而，這份喜憂參半的非農就業人數，卻讓共和黨員批判拜登經濟成績單其實不佳。

眾議院少數黨領袖、加州共和黨人 Kevin McCarthy 在一份聲明中稱：「今天的非農就業人數再次大幅下滑，比預期少 20 萬人。勞動參與率理應再上升，但卻不如預期，美國經濟正被民主黨政府過度干預和越權所扼殺。」

拜登反駁：「共和黨想貶低復甦成果，但就是他們團結起來蓄意阻撓，投票反對能刺激經濟復甦的法案，但目前聯邦政府的重點是保持經濟強勁而持久的復蘇，我知道，儘管就業和家庭收入已恢復，但家庭仍然感到價格與成本的壓力。」

美國勞工統計局上月 10 日發布報告顯示，美國消費者物價指數 (CPI) 年增率高達 6.8%，創下近 40 年來新高，顯示萬物齊漲的壓力在美國蔓延。

拜登表示，他相信聯準會將採取有效行動，確保物價不會長期上漲。